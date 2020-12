Covid-19 en Concordia: "Es preocupante lo que se avecina para las Fiestas"

La situación respecto a los casos de coronavirus en Concordia es complicada y preocupa a las autoridades.



Dr. Mauricio García, de Salud Municipal de Concordia, expresó que "la situación es preocupante, pero de lo que venimos hablando nosotros hace ocho meses. Estamos transitando un período donde se han flexibilizado algunas actividades. Este fin de semana circulé por los espacios habilitados, como playas y demás, el movimiento es muchísimo por todos lados. La mayoría no está usando el tapabocas, hay más gente de la que corresponde, no se juntan solo grupos familiares".



"Se dio un aumento de casos, estamos en los 70 o 100 casos por día. Esto es preocupante. Hablamos con la gente del hospital y hay un aumento en la circulación de otras patologías. Al haber más gente hay más accidentes de tránsito, heridas de arma blanca, consumo de alcohol", dijo.



Comentó que "es preocupante lo que se avecina para Navidad y Año Nuevo. Actualmente tenemos un 80% de ocupación en el hospital y las camas de terapia oscilan entre 85% y 85%. Para el 25 de diciembre vamos a tener todo habilitado. Eso hace que tengamos que cuidarnos más. Esto es individual y social y no lo estamos entendiendo".



"Si uno no se cuida no solo se puede perder las Fiestas, sino que también las puede pasar sin algún familiar directo. Hablamos de padres, abuelos. La situación es desgarradora. Pasar las Fiestas con un familiar internado o sin un familiar es una situación desagradable", remarcó a Central de Noticias.



Asimismo, opinó que "uno nunca desestimó la pandemia. Siempre pensamos en tener camas, centros de aislamientos. El tema es si la gente sigue saliendo como ahora, si sigue habiendo este nivel de movimiento nada va a alcanzar. No nos podemos contagiar todos juntos".



"La vacuna está genial que llegue, pero no va a ser la solución. Vamos a seguir el año que viene con los mismos cuidados", finalizó.