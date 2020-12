Es oficial: Se suspendió el carnaval de Gualeguaychú 2021

Los directivos de las cinco comparsas animadoras de la fiesta más popular y convocante a cielo abierto del verano argentino definió la no realización del espectáculo debido a "la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad y el mundo entero en el marco de la pandemia por coronavirus, y tendiendo a cuidar la salud y seguridad de los espectadores", informaron desde la organización del Carnaval.



"No daba para más, era una decisión pendiente que ya no podíamos dejar pasar más el tiempo", consideró el presidente de la Comisión Ricardo Saller.



"El Carnaval tradicional no se hace, luego nos juntaremos más adelante para ver si la situación sanitaria y los decretos nos permiten hacer algún otro evento o no", explicó.



"La postura fue unánime, todos los clubes entendimos que había que tomar una decisión para dejar de generar falsas expectativas y que todos los espectadores y los trabajadores ya sepan que no se va a poder contar con el carnaval", expresó el dirigente de Pescadores.



"Vamos a ver lo que realmente representa para la ciudad, que cantidad de ingreso no va a percibir Gualeguaychú este año", planteó.



Saller lamentó que los cinco clubes organizadores van a sentir mucho el impacto. "Hay clubes muy comprometidos con su personal, por ejemplo el Tiro Federal a mantenido un staff muy importante al venir ganando 4 años seguido y se le va a hacer muy difícil mantener eso", ejemplificó. (Fuente: El Día)