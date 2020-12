Sistema frontal ya provoca inestabilidad y lluvia en la provincia: el pronóstico

Sociedad Alerta por tormentas fuertes para seis departamentos de Entre Ríos

Algunas zonas de la provincia,lanzó esta tarde, un aviso de alerta a corto plazo, que incluye a seis departamentos de Entre Ríos.Como había anticipado, empezaron a afectar esta tarde a algunos departamentos entrerrianos, aunque en la ciudad de Paraná, las precipitaciones, se esperan hacia la noche.El meteorólogo Alejandro Gómez indicó a. Y aclaró incluso que en nuestra provincia se presentarán situaciones "bastante diferentes" de acuerdo a cada zona.El especialista había indicado este jueves a. La nubosidad estaría aumentando luego de la rotación del viento, que podría incluir algunas ráfagas", precisó. No obstante, aclaró que "este sistema frontal no avanzaría demasiado y prácticamente quedaría estacionado pasando el norte de nuestra provincia".Por este sistema frontal, "el sábado comenzaría a generarse mayor inestabilidad, con probabilidad de algunas lluvias y tormentas, especialmente en el norte de Entre Ríos. Nosotros, estaríamos casi al límite", dijo en referencia a Paraná. Asimismo,Gómez explicó que "habría un mejoramiento temporario el sábado a la tarde, con el ingreso, nuevamente de aire cálido, que llevaría las temperaturas a ascender a unos 30 o 31 grados, con una atmósfera pesada, por el elevado contenido de humedad".Durante la madrugada del domingo, "volvería a inestabilizarse, debido a que este sistema frontal volvería tener un pasaje sobre nosotros. Son probables nuevamente algunas lluvias y tormentas", estimó Gómez en diálogo con"El grueso de inestabilidad, se darían entre la madrugada y mañana del domingo, que es cuando se podrían registrar las mayores lluvias", aseguró y sostuvo que luego, "empezaría a mejorar" pero "las temperaturas no descenderían demasiado".