"Con esfuerzo y dedicación": habló el niño que hace y vende arbolitos de hierro

Sociedad Quería cambiar su teléfono y se le ocurrió hacer arbolitos de hierro para vender

Joaquín Ángel Gabriel Viggian, de 12 años y diseñó arbolitos de Navidad de hierro para vender y poder comprarse un nuevo celular. Su papá supervisa la producción porque debe usar amoladora y soldadora."Siempre me gustó verlo a mi papá soldar y cuando me enseñó lo primero que hice fue un cesto de basura para poner frente de mi casa, después hice una parrilla y se la regalé a mi papá para el día del padre", reveló el pequeño aSobre el trabajo que realiza el chico, dijo que "un arbolito me lleva medio día y los vendo a 1300 pesos cada uno. Uso una amoladora, soldadora y todos los elementos de protección. A las maquinas no les tengo miedo, pero si mucho respeto, porque con un solo error podés perder la vida".Joaquín va a la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, en 2020 terminó la primaria y el año que viene va a comenzar sus estudios secundarios en una escuela técnica.En tanto el papá del niño dijo que "estamos muy contentos que, con 12 años, tenga voluntad de hacer algo, lo apoyamos siempre y esperamos pueda entender lo cuesta cada cosa"."Queremos dejarle la enseñanza que vea lo lindo que se siente ganarse su propia platita y tener ahorros y todo con su propio esfuerzo", reflexionó la mamá.Y contó que "siempre estamos encima de él para ver lo que hace y ayudarlo. Joaquín desde muy chico sintió curiosidad sobre el oficio de su papá, por eso le enseñamos a utilizar las herramientas".Según contó la familia, Joaquín tiene una pequeña asistente que decora los arbolitos de hierro. "mi hermanita los pinta y me ayuda", dijo el niño.