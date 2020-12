Vacuna contra el Covid: en qué pacientes alérgicos no estaría contraindicada

La agencia reguladora del Reino Unido recomendó no aplicar la vacuna contra el coronavirus a pacientes con alergias severas. Fue tras la aparición de reacciones en dos sanitarios que fueron inmunizados el martes con el desarrollo de Pfizer y BioNTech."Comenzaron a vacunar en el Reino Unido a la población en general y en la cantidad de personas vacunadas, hubo dos reacciones severas, en personal de salud, con anafilaxia, que es una reacción alérgica severa. Por esto empezó la problemática de si empezar a vacunar a los pacientes alérgicos o no, y la preocupación fue a nivel mundial", reconoció la alergista.ya que esta vacuna "tiene una seguridad, por los protocolos que se han usado, pero sí se evidenció en los dos que hicieron una anafilaxia, que es una reacción de las más severas que puede haber dentro de la alergia, tener antecedentes de alergia a medicamentos". En este sentido definió que "la población de riesgo para colocar la vacuna son aquellos pacientes con anafilaxia, que hayan hecho alergia a medicamentos o a alimentos, no la población alérgica en general (pacientes asmáticos, con dermatitis o con rinitis, por más que su patología sea severa). Si no tiene anafilaxia no estaría contraindicada la vacuna".En el caso de la vacuna, ya sea por Covid o cualquiera que se coloca, siempre es importante leer los componentes que tiene. Si el paciente sabe que es alérgico a alguno de sus componentes, ahí hay que evaluar costo-beneficio en colocar la vacuna"."Desde el Reino Unido informaron c, recordó la alergista. Además, dijo que, como otras contraindicaciones relativas, "evalúan a criterio médico de cada persona, por lo cual si hay personas que tengan factores de riesgo o que tengan antecedentes de anafilaxia, sería importante consultarlo previo a la colocación, cuando llegue a nuestro país".Respecto de las consultas de pacientes, manifestó: "Es una preocupación si colocarla o no, y con lo que pasó ayer, muchos pacientes preocupados al ser alérgicos"."La vacuna inmuniza y probablemente es lo que nos ayudará a salir de esta situación de pandemia que estamos viviendo. Pero hay que evaluar el costo-beneficio y cada situación personal, siempre a favor de la inmunización. Hay que saber que por más que haya ocurrido esto de las últimas horas, es necesario llevar calma y decir que no es condicionante a todos. Gracias a las vacunas hemos salido de este tipo de situaciones", resaltó.

A nivel mundial, las alergias están creciendo día a día

Al ser consultada dijo que "a nivel mundial, las alergias están creciendo día a día, no solo a lo que esCreo que tiene que ver con el desarrollo y el medio en el que estamos viviendo, que favorecen a las alergias".Es menos frecuente que comience una alergia en etapa adulta". Agregó que en esta época de pandemia "estamos viendo mucha alergia en piel, seguramente por componente emocional, asociado a la alergia. Va creciendo día a día".