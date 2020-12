Abrieron el container con los "tesoros" que cosechó Diego Maradona: ¿Qué había?

Foto 1/2 Foto 2/2

Pasaron apenas dos semanas desde el fallecimiento de Diego Armando Maradona, sin embargo, desde entonces las noticias sobre su polémica sucesión no paran de llegar. Ahora, se supo de la existencia de un container, en donde el ídolo argentino guardó sus tesoros de Dubai.



Es que Diego pasó una gran temporada en los Emiratos Árabes en su época como entrenador, por lo que no sorprende que aún en sus últimos días guardara varios de los objetos que consiguió en esa época.



Tanto fue así que Maradona mandó a traer sus pertenencias más preciadas y las guardó en un contenedor ubicado en Beccar. Tras el fallecimiento del Diez, y sabiendo todos los problemas que traería su sucesión, fue Matías Morla quien convocó a una escribanía para que hagan el conteo de los objetos y cierren con faja el container a la espera de la realización de los trámites de herencia.



A pesar del secretismo con el que se quiso manejar el tema, se supo que dentro del contenedor hay aproximadamente 200 objetos. Entre ellos, se encuentran algunas pelotas de fútbol de distintos colores y clubes: Boca, Napoli y el FC Barcelona. Además, está el Balón de Platino que la FIFA le entregó a las leyendas mundiales. Como era de esperarse, hay varias camisetas especiales firmadas por personajes del deporte y la política y regalos de líderes de todo el mundo. Inclusive una plaqueta que la FIFA le entregó al Diez durante el Mundial de Rusia de 2018 y una camisa del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.



Entre las casacas también están bien custodiadas una camiseta firmada por la Selección Argentina de Hockey sobre césped femenina, Las Leonas; la casaca de Boca autografiada por todo el plantel y una del Montpellier, con una dedicatoria especial: "Con cariño para el más grande de todos D(10)S". y la plaqueta que la FIFA le entregó durante el Mundial de Rusia 2018.



Además, está la camiseta de la selección brasileña que le envió Lula da Silva, el ex presidente de Brasil, a quién Maradona respaldó en varias oportunidades. Y atesora una casaca del actual 10 y capitán de Boca, Carlos Tevez, de cuando jugaba en el Shanghai Shenhua, de la Superliga China.



Por otro lado, también hay varias camisetas con el 10, el histórico y emblemático número que Maradona lució en su espalda en sus años gloriosos y por el que siempre será recordado. Con el 10 también juega Harry Kane, el futbolista del Tottenham Hotspurs, de la Premier League inglesa, quién en 2018 recibió la visita de Diego en el vestuario, al que escuchó mientras lo aconsejaba y luego le regaló una camiseta que también se encuentra en el container. Y hasta un pantaloncito celeste de boxeo, un deporte que a Diego siempre le encantó.



Entre lo objetos invaluables se encuentran algunas camisas que le regalaron líderes mundiales a los que Diego admiraba o que alguna lució como muestra de cariño y de admiración. Una de ellas es una camisa roja que tiene las banderas de Argentina y Venezuela bordadas. Y, además, tiene escritas las frases: "Maduro Presidente", "Cristina K 2015" y "Chavez Comandante". Esta prenda fue utilizada por Maradona en el acto de cierre de campaña de Nicolás Maduro en 2013, en donde mostró su apoyo por el presidente de Venezuela y por la actual vicepresidenta de la Argentina. Además, posee una camisa roja, que es un recuerdo de una de las últimas veces que se mostró en público junto a Maduro.



Dos preciadas camisetas del Manchester City, que fueron regalo de su ex yerno, Sergio Aguero (el papá del primer nieto de Diego, Benjamín, fruto de su relación con Gianinna), se encuentran guardadas en Beccar. "Para mi suegro gay. Con todo mi corazón", dice la primer dedicatoria. "Con mucho cariño", reza la segunda camiseta autografiada por el Kun. Además, tiene la camiseta del Manchester City del marfileño Kolo Touré.



Otro de los especiales regalos que se encuentran allí, es la camiseta de la selección de Brasil enviada y autografiada por Rivelino, campeón del mundo con la verdeamarelha en el Mundial de México 1970. También otra de Ronaldo Nazario, "maradoniano de ley"...



Como era de esperarse de una figura que hizo magia con los pies, tiene varios botines que fueron regalo de algunas estrellas del fútbol mundial.



Dentro del container también había indumentaria que Diego utilizó en eventos deportivos, en cumpleaños y regalos de de distintas personalidades mundiales. Incluso, uno de ellos tiene una imagen de Diego mismo jugando a la pelota.



Otros de sus invalorables recuerdos que trajo desde Dubai, son algunas remeras icónicas y significativas como con una foto impresa con su nieto Benjamín, el hijo de Gianinna y el Kun Agüero; otra que tiene una imagen de Maradona con la frase: "Nunca mentí. Cero corrupción", y una bandera de China con las palabras: "Bienvenido Maradona". También, está guardado el recordado pijama que utilizó en su cumpleaños en 2016 (que festejó junto a Rocío Oliva, sus hijos Jana y Diego Jr., y a Jorge Burruchaga, como invitado sorpresa) además de un short del Napoli.



Más regalos que guardó: la camiseta del futbolista búlgaro Hristo Stoichkov ."Me quedo con el corazón grande que ha tenido Diego. Ha luchado por sus compañeros, por los niños. Todo lo que podemos imaginar que era fuera del campo Diego, a mí me tocó vivirlo de cerca", declaró la leyenda del fútbol búlgaro, y muy amigo de Diego. "Jamás olvidaré la amistad que nunca nos compramos él y yo; siempre nos demostramos uno a otro por qué la amistad no se compra. El día que mi familia más disfrutó fue al verlo de cerca, abrazarlo, besarlo. Eso fue lo más importante para mí. Después, como jugador o entrenador, podemos discutir, pero el corazón más grande que conocí fue el de Diego", dijo el búlgaro emocionado en estos últimos días.



En los últimos objetos recopilados guarda dos sillones que se trajo de su casa en Dubai, una camiseta con el número diez y Maradona en la espalda y otro regalo autografiado por el futbolista Nemanja Matic.



La división de los bienes de Maradona entre sus herederos traerá mucha polémica y un largo litigio en la Justicia. Entre todos esos otros bienes materiales, seguramente también se incluirán estos regalos invalorables.