"Todo aborto es un fracaso social, se corta por lo más débil"

"Estamos a favor de la mujer y del niño por nacer, nos parece que es posible respetarlo a los dos en sus derechos más esenciales", dijo la abogada Inés Franck, asobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que se discute en la Camara de Diputados."Todo aborto, más cuando está legalizado, es un fracaso social, porque implica que no hemos llegado con políticas públicas con la mujer, a la niñez y con las de fondo y se corta por lo más débil", senteció.

"La solución no es terminar con una vida humana"

"Vida hay, eso no se puede negar"

Frank fue una de las personas que expuso en las sesiones de la Cámara de Diputados y sobre estas cuestiones dijo que "llevé esta postura y el proyecto de ley tiene cuestiones que son complicadas, hay una persecución tremenda a los médicos que apliquen la objeción conciencia"."En las comisiones se hizo unas modificaciones permitiendo que en un hospital que sean todos objetores de conciencia y haya que derivarlos a otro nosocomio, esto es algo que se suavizó, pero de todas maneras el tema principal sigue", mencionó."Si hay una vida humana en juego tenemos que hacer todo lo posible para que esa vida pueda desarrollarse y nacer, ese es el tema de fondo, no es que no nos preocupa la mujer. Hay muchas circunstancias que la han llevado allí y la mayoría no quieren abortar lo hacen libre, sino que están presionadas por las circunstancias", resaltó.Y añadió: "Los varones no se hacen cargo de lo que realizan y dejan solas muchas veces a las mujeres, y eso es lo que hay que cambiar culturalmente y se corta por lo más débil, que es la vida por nacer".En relación a las diferentes posturas sobre a partir de qué mes se considera vida durante en el embarazo, dijo que "por más que algunos funcionarios digan que no (hay vida) no está en discusión científicamente, no se pueden negar los avances de la ciencia y la evidencia, seria caer en una ideología recalcitrante. Vida hay y eso no se puede negar", manifestó.Además, sostuvo que "los proyectos como este, lo que hacen es cortar por lo sano, no les importa que haya una vida humana".Frank opinó sobre el tratamiento del "niño por nacer" en el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y puso en relieve que "se avasallan los derechos de esas personas sin ni siquiera mencionarla, es un ninguneo. Reconozcamos que hay dos personas"."Hay que mirar a los problemas verdaderos de la mujer, y no es el aborto. El niño no es la cuestión, sino que hay que abordar otras cuestiones", indicó."No hay que minimizar la realidad, hay una vida en juego y la solución no tiene que ser descartar una vida. Debemos concentrarnos en resolver los problemas reales y no los ideológicos", contó.Sobre la posibilidad de que se apruebe el proyecto dijo "hay una pelea muy pareja en Diputado y en Senadores es distinto, porque en las provincias hay un rechazo muy fuerte (a la interrupción voluntaria del embarazo) y es algo que tiene peso".