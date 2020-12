Un sistema frontal afectará a Entre Ríos desde el viernes y hasta el domingo

El meteorólogo Alejandro Gómez explicó durante el programadeque se avecinan varios días de inestabilidad con lluvias dispares en Entre Ríos.No obstante, aclaró que "este sistema frontal no avanzaría demasiado y prácticamente quedaría estacionado pasando el norte de nuestra provincia".En el caso de Paraná, las máximas estarían en 26 o 27 grados, por lo que sería "un sensible descenso" comparado con hoy.Por este sistema frontal, "el sábado comenzaría a generarse mayor inestabilidad, con probabilidad de algunas lluvias y tormentas, especialmente en el norte de Entre Ríos. Nosotros, estaríamos casi al límite", dijo en referencia a Paraná. Y continuó: "habría un mejoramiento temporario el sábado a la tarde, con el ingreso, nuevamente de aire cálido, que llevaría las temperaturas a ascender a unos 30 o 31 grados, con una atmósfera pesada, por el elevado contenido de humedad".Durante la madrugada del domingo, "volvería a inestabilizarse, debido a que este sistema frontal volvería tener un pasaje sobre nosotros. Son probables nuevamente algunas lluvias y tormentas", estimó Gómez.Resumió que "".Luego "empezaría a mejorar" pero "las temperaturas no descenderían demasiado".El especialista indicó que habrá durante el fin de semana variabilidad en cuanto a las condiciones de tiempo en nuestra región. Y aclaró incluso que en nuestra provincia se presentarán situaciones "bastante diferentes" de acuerdo a cada zona."El problema está en la ubicación del sistema frontal, por lo que es complicado establecer un pronóstico", advirtió para dar cuenta de que "las estimaciones, en este caso, son difíciles de confirmar".Habrá disparidad de precipitaciones en la provincia. "Mañana son posibles algunas lluvias en el sur y centro de la provincia, pero los registros pluviométricos no estarían superando los 10 milímetros. El norte todavía no tendría condiciones de inestabilidad", manifestó el meteorólogo.Y prosiguió: ". Estimo que elmilímetros, peroen toda la provincia. Sería". Y señaló: "sobre los departamentos de Feliciano, Federación, Concordia, el norte de Federal, quizás San Salvador y el norte de La Paz podrían tener un acumulado de".