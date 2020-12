Coronavirus en Santa Fe: piden "autoaislamiento" antes de las fiestas

El coronavirus sigue acechando a Santa Fe. En el departamento Capital los casos diarios siguen en un número alto, entre 200 y 300, con un total de más de 24.000; 18.540 pertenecen a la ciudad capital. En este panorama la proyección estima que la curva debería empezar a bajar entre finales de diciembre y principio de enero, pero en el medio están las fiestas y esto podría impactar de manera negativa en la evolución de la pandemia. Ante esta situación, científicos del Conicet Santa Fe que analizan semana a semana las estadísticas piden a la población realizar un "autoaislamiento" en estos 10 días previos a la reunión familiar para evitar un aumento acelerado de contagios y sobre todo si uno va a visitar a personas mayores y de riesgo para la nueva enfermedad que en la provincia se cobró casi 2.400 muertes."Si no nos cuidamos podemos llegar a hacer un desastre", dijo Hugo Aimar, Doctor en Ciencias Matemáticas e investigador del Conicet Santa Fe (IMAL-LABRA) en relación a las fiestas de fin de año en pandemia. Es uno de los participantes del equipo local que integra la red nacional de grupos que trabajan en colaboración en la aplicación del modelo Kofman-Bergonzi para informes y proyecciones de evolución del coronavirus.En el último informe publicado este martes advierten que en el departamento La Capital, y en particular en la ciudad de Santa Fe, "será muy importante atender a la propuesta del Ministerio de Salud bonaerense en referencia a las reuniones familiares que se llevarán a cabo en diciembre: «un autoaislamiento, un autocuidado de diez días, si uno sabe que se va a encontrar con una persona de riesgo»". Se trata de la recomendación que hizo en las últimas horas el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a su viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.Esta alerta de los científicos no es la primera. Ya el gobernador Omar Perotti había recomendado la semana pasada a los santafesinos se conscientes de que a la mesa de Navidad cada uno "lleva" los "contactos que tuvo como mínimo 48 horas antes". "Miremos qué hacemos en estos días porque nos vamos a juntar con los que más queremos", pidió el mandatario en el marco de la pandemia tiene a la provincia de Santa Fe complicada. (Fuente: Aire de Santa Fe)