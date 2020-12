Niño atado en poste: La madre dio su versión, pero los antecedentes la complican

Antecedentes

Familia con asistencia

A cargo de la abuela

Hacía changas

El caso de un bebé de sólo 2 años atado con una manguera a un poste ayer en Caucete, en un día en que la temperatura alcanzó los 38 grados, causó conmoción en San Juan. Ahora, trascendió que, ante el inicio de una investigación, la madre de la criatura aseguró que se trató de "un juego de su hermano mayor".Carlos Olivera, a cargo de la Dirección de Niñez que de inmediato intervino en el caso.Y agregó: "De todos modos, la situación no nos terminaba de cerrar y hay una investigación en curso. Por lo cual, como modo de protección integral al menor, el nene fue dejado con la abuela paterna hasta tanto se termine esa investigación", dijo.Este caso generó indignación y la intervención de la Dirección de la Niñez y de Acción Social de la Municipalidad de Caucete. Desde estas reparticiones dijeron que conocían a la mamá del menor, porque se la asiste desde hace meses y a la vez porque tienen antecedentes con Niñez relacionados a otros hijos, a los cuales no cría.Ante este caso el menor hallado atado y un hermanito de 4 años fueron dejados en custodia de la abuela paterna hasta que se defina qué hacer. Esta abuela tiene además la tenencia de 3 niños que le habían quitado a la mamá.Carlos Olivera, director de Niñez del ministerio de Desarrollo Humano, dijo que ellos intervinieron luego del llamado al 102. "Se pudo ver la vulneración de derechos, estaba descalzo, a la intemperie, con el calor de la siesta y sin poder desatarse por sus propios medios. Eso da cuenta de la gravedad", dijo Olivera y comentó que los niños fueron puestos a resguardo con la abuela paterna, pues fue el adulto referente que los niños y la mamá señalaron. "Es con quien tienen apego y cariño y se ve que eso es mutuo, por eso quedaron con esa abuela", agregó el funcionario y dijo que ahora harán una investigación más a fondo para ver qué sucede con los menores.Al igual que Olivera, desde la Municipalidad de Caucete dijeron que la mujer tiene antecedentes de intervenciones de Niñez. Comentaron que tiene 5 hijos, de los cuales 3 están siendo criados por la abuela paterna porque fueron puestos al resguardo con anterioridad tras haberle quitado la tenencia a la madre. Esta misma abuela es la que ahora se hará cargo provisoriamente también de los dos nenes de 2 y 4 años."Es un caso que se estuvo abordando desde principio de año. Había indicadores que señalan gravedad y por eso se le había indicado a la mamá que se hiciera una evaluación psiquiátrica para saber si está en condiciones de criar al resto de sus hijos. Esto lo hicimos porque vimos que luego de brindarle mucha ayuda los hábitos de ella no cambiaban", dijo Cristian López, director de Acción Social de Caucete.En cuanto al futuro del caso, López dijo que ahora exigirán el chequeo médico de la mamá para ver si podrá recuperar sus hijos menores. "Caso contrario veremos si la abuela se puede hacer cargo, o si hay otros familiares dispuestos", agregó el caucetero y dijo que la mujer trabaja haciendo changas y que supuestamente estaba en esa tarea cuando el nene de 4 años ató al de 2 años en una columna, en la vereda. "El nene de 4 años estaba escolarizado, mientras que el más chico estaba inscripto para el Centro de Desarrollo Infantil", concluyó el funcionario. Fuente: (Diario de Cuyo).-