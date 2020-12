Después de 18 años de estar indocumentada, recibió su DNI

Foto 1/2 Foto 2/2

El secretario de Interior, José Lepere, el titular del Registro Nacional de la Personas (Renaper), Santiago Rodríguez, y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, encabezaron la entrega del DNI a Olga Algañaraz, una joven de la localidad bonaerense de San Miguel luego de recibir el Certificado de Pre-identificación anunciado por el presidente Alberto Fernández en el mes de octubre.



La situación de Olga y su hermano David, configuró el primer caso testigo de personas que accedieron a un certificado de Pre Identificación emitido por el Renaper, que fue el inicio del camino que es permitió acceder al DNI luego de 18 años.



"Siguiendo las directivas del presidente Alberto Fernández, el ministerio del Interior puso en marcha un nuevo mecanismo para facilitar el acceso a un derecho fundamental como es la identidad. El caso de Olga, grafica la realidad de miles de argentinos que por diferentes razones no pudieron acceder al DNI y este gobierno tiene la voluntad de resolver", señaló Lepere, que participó en representación de Wado de Pedro.



La entrega del DNI a los hermanos Algañaraz, coincide también con el tratamiento de la Ley de los Mil días, enviada por el presidente al Congreso, una futura norma que pretende agotar la vía administrativa de demandas de quienes reclaman regular su identificación ante el Renaper.



De esta manera, además de la posibilidad de contar con un Certificado de Pre Inscripción, los y las argentinas indocumentadas podrán apelar a la instancia administrativa para regularizar su situación, evitando hasta la última instancia la vía judicial que implica mayores plazos de resolución.



Después de casi dos décadas sin acceder a su derecho a la identidad, Olga Algañaraz y su hermano David pudieron obtener su documento a partir del Certificado de Pre-identificación (CPI), un instrumento que facilita la identificación y emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) para quienes no están inscriptos en el Renaper.



La tramitación del CPI, lanzado por el Presidente el pasado 22 de octubre, facilita el proceso de reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aún no han sido identificados, hasta la formalización de su efectivo acceso a la identidad y el otorgamiento del DNI.



"La puesta en marcha de este mecanismo forma parte de las políticas impulsadas por el Ministerio del Interior para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la identidad de los argentinos y argentinas que hoy no tienen partida de nacimiento ni DNI", indicaron desde la cartera.