Días de definición: qué pasará con el carnaval de Gualeguaychú en 2021

Foto: Corsódromo de Gualeguaychú Crédito: El Argentino

Entre hoy y mañana el presidente de la Comisión del Carnaval del País, Ricardo Saller, mantendrá diversas reuniones con los integrantes de los clubes organizadores del espectáculo para hacer una evaluación final sobre la viabilidad de realizar o no el Carnaval del País.



Si bien la situación epidemiológica en Gualeguaychú mejoró a partir de este mes y permitió el 4 de diciembre abrir la temporada estival; el Ministerio de Salud mantiene la transmisión comunitaria.



Según el diario El Argentino, el temor de la dirigencia es que si se diera una eventual segunda ola de contagios en la ciudad, coloquen al Carnaval como responsable del aumento de la transmisión viral.



La otra cuestión, y tal vez la más importante, que impide a los clubes realizar el espectáculo el próximo verano es la delicada situación económica que viven las entidades, sobre todo aquellas que tiene instituciones escolares, cuya mora en el cobro de la cuota es muy alta.



Otros clubes como Pescadores y el Centro Sirio Libanes, encararon una fuerte inversión en infraestructura escolar, el primero está terminando de ampliar el gimnasio cubierto del Instituto Ruperto Gelós, mientras el club de la comparsa Kamarr inicia dentro de poco la obra de un edificio de cuatro pisos para el colegio secundario que funcionará en la esquina de Ayacucho y Estrada.



Si bien la última palabra sobre la realización del Carnaval la tendrá el COES municipal, los datos del entorno no son favorables. Se suspendió el carnaval de Corrientes, el de Gualeguay y el Municipio decidió no realizar la fiesta del Pescado y el Vino.



La Prefectura de Río de Janeiro canceló la tradicional fiesta de "Réveillon" de fin de año en las playas de Copacabana, y se suspendió el carnaval de San Pablo.



Los costos



Hacer un espectáculo austero con tres comparsas como en todas las ediciones costaría, entre gastos de armado de las comparsas y puesta en escena, más de 24 millones de pesos, comenzando la última noche de enero y transitando las seis ediciones de febrero contando las del fin de semana largo del Carnaval.



Solo poder abrir el Corsódromo, que hace un año que no se le hace ningún tipo de mantenimiento, le costaría a los organizadores 12 millones de pesos adicionales a la inversión del armado de las comparsas, para mantenerlo en funcionamiento las siete noches.



Hay que cubrir los gastos de la contratación de los Bomberos, Emergencia Médica, adicionales de 120 policías por noche, el sonido entre otros ítems.



Estos montos se consideran pensando en un carnaval modesto sin la contratación de 40 jurados, que pasaron durante la edición pasada y sin carrozas de grandes dimensiones desfilando por la pasarela.



A su vez, ya no hay tiempo para licitar las cantinas. Ningún oferente se va a arriesgar a invertir dinero en explotar una cantina en el Corsódromo, con todos los costos logísticos y de personal que conlleva el emprendimiento.



Tampoco habrá una productora que garantice la promoción en pandemia del espectáculo durante su desarrollo, esto quiere decir que el dinero para armar las comparas tendrá que salir de las menguadas arcas de los clubes o de lo contrario golpear las puertas de los bancos en búsqueda de financiamiento a una tasa poco accesible por el riesgo que conlleva la empresa.



El optimismo sigue en el aire, pero la realidad del contexto abruma. El gran show del Rey Momo está más cerca de cerrar el telón a la espera de un nuevo comienzo.