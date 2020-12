Puiggari: "Los pobres no quieren aborto, para ellos sus riquezas son sus hijos"

Policiales Un total de 825 causas penales por abortos se instrumentaron en 12 provincias

A pocas horas de que el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sea tratado en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, la Iglesia endurece su discurso en contra del aborto en un intento de torcer la voluntad de los legisladores que hasta el momento no han definido su posición sobre el tema.De esa manera, el arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, tuvo contundentes definiciones en una homilía que pronunció el lunes en la misa con la que se inauguró la gruta de la Virgen de Nuestra Señora de Schoenstatt en el Puerto de la ciudad de La Paz.De la misma manera, la Delegación Episcopal de la Pastoral Social de Paraná manifestó su "desazón" por "la lamentable prioridad que, desde el gobierno, están dando a la ley del aborto".Ya en marzo del año pasado, cuando otro proyecto similar fue debatido en el Congreso Nacional sin lograr ser aprobado, Puiggari convocó a una Marcha por la Vida, en Paraná: "Queremos que nuestros representantes escuchen cuál es la voluntad del pueblo", dijo en esa oportunidad."En este día de alegría, tengo que decirles que como Episcopado sentimos una enorme tristeza, nos sentimos profundamente desilusionados que en este momento de la historia argentina donde hay problemas gravísimos los legisladores estén pensando en legislar una ley de aborto", señaló el prelado en el comienzo de su sermón.Puiggari sostuvo: "Sentimos que nos han dado un cachetazo cuando toda la Iglesia ha estado preocupada por cuidar de nuestros hermanos enfermos. Cuando la Iglesia ha ejercido como nunca dimensión diaconal para cuidar de los enfermos y de los que tenían hambre. Mientras el pueblo argentino necesita muchísimas cosas, hoy nos tiene que doler que estemos hablando de casi un 50% de pobres en el país del trigo estamos pensando con una mirada egoísta en eliminar a niños para que nosotros tengamos".Luego, fustigó con dureza que se argumente a favor de la ley de IVE bajo la idea que beneficia a las mujeres de menores recursos."Pero, sobre todo, lo más indignante, es que usen a los pobres como bandera cuando los pobres no quieren el aborto. Está probado por todas las encuestas que se han hecho en la Argentina. También las hemos hecho nosotros en Paraná en nuestros barrios pobres. Los pobres no quieren el aborto porque para ellos, sus riquezas son sus hijos. Por eso en este día les pido que recemos a la Virgen para que ella nos libre de este mal tremendo. Sería la primera vez que la Argentina legisla la pena de muerte. Porque a las cosas hay que decirlas por su nombre: es una pena de muerte encubierta bajo el pretexto de los pobres. Los argentinos necesitamos que todos nos unamos para salir de esta cosa que nos avergüenza como país, que haya un 60% de jóvenes y niños pobres".Finalmente, el arzobispo cerró su alocución con un pedido a la Virgen María: "Le vamos a pedir a nuestra Madre: líbranos a los argentinos de este oprobio y que nos descubramos como hermanos, que queremos ayudarnos para hacer una Argentina grande y digna, siguiendo sus orígenes y no con estas doctrinas extrañas, foráneas, que nos imponen desde afuera. Que la Virgen nos enseñe a ponernos de rodillas sólo ante Dios y a eso se lo pedimos hoy con todo el corazón".En sintonía con las opiniones del resto de la Iglesia sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Delegación Episcopal de Pastoral Social Paraná expresó su contundente rechazo a esa iniciativa.Luego de una reunión mantenida con el arzobispo Juan Alberto Puiggari, los integrantes de la Delegación declararon: "Compartimos nuestra desazón por la lamentable prioridad que, desde el gobierno, están dando a la ley del aborto. Conocemos la realidad de nuestros barrios y las madres que allí viven. Ellas saben abrazar la vida como viene. Las mujeres, las madres, desde sus entrañas, saben lo que es la vida, la cuidan, la dan gratuitamente. Por más pobres que sean, ser madre es su riqueza. Aman la vida que llevan en su vientre. Y en familia se hacen cargo. Lo que verdaderamente necesitan las mujeres es que cuidemos su dignidad. Necesitan un real acceso a una adecuada educación siempre postergada, en el respeto a la mujer herida permanentemente por el mal trato. Necesitan fuentes de trabajo digno, oficios de capacitación, asistencia médica adecuada. Necesitan techo, cloacas, agua potable, asfalto, luz eléctrica, etcétera", se indicó desde la Pastoral.En tal sentido, agregaron: "Por todo esto, repudiamos tanto la ley que permitirá el asesinato prenatal como la falta de conocimiento de las necesidades más elementales de los ciudadanos por parte de los dirigentes, diputados y senadores. Invocamos la protección de nuestra Madre de Luján, para que en esta tierra argentina se cuiden siempre las dos vidas".