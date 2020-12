Qué fue lo más buscado en Google por los argentinos durante 2020

Google dio a conocer cuáles fueron las búsquedas durante este 2020 atravesado por la pandemia, en donde precisamente "coronavirus" arrásó en el ranking de interés de la población en Argentina. Los alcances y efectos del virus alentaron a los argentinos a apoyarse en el buscador para conocer más de la enfermedad.



De la mano de la pandemia de coronavirus, el sistema educativo debió apelar a la virtualidad para mantener un año educativo dentro de ciertos carriles accesibles. Esa situación también quedó reflejadas en las búsquedas y, de esa forma, palabras como "Zoom" o "Google Classroom" lideraron las búsquedas.



También el coronavirus trajo aparejados cambios en la vida de los argentinos, todo signado por la virtualidad. De allí que surgieran preguntas que Google se encargó de aclarar: cómo se hace para cobrar el IFE, cómo se gestiona un CBU, cómo saber si a alguien le corresponde la Tarjeta Alimentar, figuraron entren los primeros lugares del buscador. También ocupó un lugar destacado la búsqueda de qué es Vicentin, la empresa cerealera con sede en Avellaneda, (Santa Fe) que atraviesa una grave crisis tras declararse en "estrés financiero" en 2019 y cuyo entramado judicial continúa por estos días.



No fueron los únicos tópicos, claro. La cuarentena llevó a que muchos argentinos dispusieran de más tiempo para ver televisión. Así, el abierto de Francia -Roland Garros-, Champions League y la Copa Libertadores 2020 aparecieron en el listado. Obviamente, el fallecimiento de Diego Armando Maradona generó cientos de miles de búsqueda.



También datos sobre el Hot Sale o las elecciones presidenciales en Estados Unidos figuraron entre las tendencias de búsqueda de este 2020



Estas son las listas de búsquedas de mayor crecimiento en 2020 en Argentina: Búsquedas 2020 1- Coronavirus



2- Google Classroom



3- Trámites a distancia



4- Elecciones Estados Unidos



5- Permiso para circular



6- Zoom



7- Hot Sale



8- Ingreso Familiar de Emergencia



9- Diego Maradona



10- Mi ANSES Qué La pandemia que se desató a nivel mundial sacudió las estructuras económicas y sociales a nivel global. Por eso el coronavirus ocupó el primer lugar entre las búsquedas de este 2020.



1- ¿Qué es el coronavirus?



2- ¿Qué es el estado de sitio?



3- ¿Qué pasó el día que nací?



4- ¿Qué es el AMBA?



5. ¿Qué es el dengue?



6- ¿Qué significa tusa?



7- ¿Qué es una pandemia?



8- ¿Qué es Vicentin?



9- ¿Qué es el toque de queda?



10- ¿Qué significa cuarentena? Cómo La pandemia de coronavirus motivó al gobierno nacional a poner en prácticas medidas de asistencia económica a los sectores sociales más perjudicados.



1- ¿Cómo saber si cobro los 10.000 de ANSES?



2- ¿Cómo hacer barbijos?



3- ¿Cómo hacer alcohol en gel?



4- ¿Cómo se contagia el coronavirus?



5- ¿Cómo sacar el permiso para circular?



6- ¿Cómo hacer medialunas?



7- ¿Cómo usar Zoom?



8- ¿Cómo crear un CBU?



9- ¿Cómo van las elecciones en USA?



10- ¿Cómo saber si me corresponde la tarjeta Alimentar? Dónde El ingreso familiar de Emergencia fue una de las herramientas empleadas por el gobierno nacional para intentar paliar la profunda crisis social que acarreó la pandemia de coronavirus. Su interés quedó registrado en las búsquedas de Google.



1- ¿Dónde cobro el IFE?



2- ¿Dónde queda Villa Azul?



3- ¿Dónde retiro la tarjeta Alimentar?



4- ¿Dónde queda Beirut?



5- ¿Dónde se originó el coronavirus?



6- ¿Dónde está el gato?



7- ¿Dónde juega Nicolás González?



8- ¿Dónde nació Manuel Belgrano?



9- ¿Dónde se cantó por primera vez el himno nacional?



10- ¿Dónde cobro CUNA? Acontecimientos 1- Elecciones Estados Unidos



2- Hot Sale



3- Roland Garros



4- Champions League



5- NBA Playoffs



6- Eliminatorias Qatar 2022



7- Copa Libertadores 2020



8- Explosión Beirut



9- CyberMonday 2020



10- Black Friday 2020 Personas La muerte del ícono del fútbol mundial Diego Armando Maradona -ocurrida el 25 de noviembre pasado- disparó las búsquedas en torno al "10" durante 2020. Diego falleció a los 60 años. Otra muerte de un deportista reconocido a nivel internacional fue la del exjugador de la NBA Kobe Bryant, quien falleció en un accidente de helicóptero el 26 de enero de 2020 a los 41 años en Calabasas (California) junto a otras ocho personas, entre quienes se encontraba su hija Gianna Maria de 13 años. Fue el segundo más buscado detrás de Maradona.



1- Diego Maradona



2- Kobe Bryant



3- Naya Rivera



4- Luis Alberto Spinetta



5- Elsa Serrano



6- Will Smith



7- Alberto Fernández



8- Gustavo Guillén



9- Diego Schwartzman



10- Donald Trump Series y programas de TV 1- Cobra Kai



2- Gambito de dama



3- Floricienta



4- Poco ortodoxa



5- MasterChef



6- Elite



7- Anne with an E



8- Bake off



9- Cantando 2020



10- Divina comida Recetas 1- Receta de medialunas



2- Recetas de pan casero



3- Receta de flan casero



4- Receta de panqueques



5- Receta de ñoquis de papa



6- Receta de scones



7- Receta de pan de leche



8- Receta de pepas



9. Recetas de lentejas



10- Receta de tortas fritas En casa 1- Arcor en casa



2- Quedate en casa



3- Juegos en casa



4- Diploma especial quedate en casa



5- Ejercicios en casa



6- Tu escuela en casa



7- Yoga en casa



8- Cultura en casa



9- Siempre en casa



10- Huerta en casa