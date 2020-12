Conflicto entre FEMER y IOSPER: "Queremos que aclaren las cosas que dijeron"

Sociedad Femer suspenderá la atención a afiliados del Iosper este jueves y viernes

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) realizará una medida de fuerza en reclamo de declaraciones en rechazo a las declaraciones formuladas desde el directorio del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). El reclamo consistirá en que no habrá cobertura para los afilados de la obra social que se atiendan de manera particular.Sobre este conflicto, el presidente de la FEMER, Rodolfo Nery, explicó aque "el 2 de diciembre nos reunimos con IOSPER para ver cómo se podía acordar un aumento arancelario, porque estamos quedando muy atrás respecto de las otras obras sociales. El viernes se dio a conocer declaraciones por parte del directorio, que manifestaban que nosotros creábamos el malestar en los afiliados".En este sentido, resaltó: "Decidimos hacer una reunión con todos los círculos médicos de la provincia y enviar una solicitada pidiendo que se retracten públicamente, quienes habían hecho esa declaración y si eso no pasaba íbamos a realizar dos días de quite de colaboración, que se le cobraría al afiliado y este debería realizar el reintegro en la obra social".Y sumó: "Planteamos que el aumento arancelario que podría ser a través del coseguro, un achique en la cartilla de prestaciones".Sobre como los afiliados deberán realizar los trámites los días que la FEMER no trabaje con IOSPER, dijo que "seguramente el médico le va cobrar y ellos con un recibo tendrán que ir a la Obra Social a gestionar el reintegro".Al finalizar, reflexionó: "Queremos que el afiliado sepa lo que está pasando con la obra social"