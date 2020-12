Balance de fin de semana largo: más de 80.000 vehículos ingresaron a Entre Ríos

Política La nueva temporada ubicó a Entre Ríos en el tercer lugar más elegido del país

"A partir del viernes 4 quedó inaugurada la temporada Verano Seguro en Federación y con motivo del fin de semana largo, a la provincia ingresaron más de 80.000 vehículos; la mayoría lo hizo por Zárate Brazo Largo", comunicó ael director de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, Néstor Blanco.El comisario destacó que el saldo fue positivo y que no hubo que lamentar víctimas fatales en las rutas. "La mayoría de los turistas provino de Buenos Aires. De hecho, más de 40.000 vehículos ingresaron por la zona de Islas", indicó.Según el responsable de Prevención y Seguridad Vial, "muchos turistas fueron a la Costa del Uruguay" pero -según aclaró- "Entre Ríos es una provincia de paso porque muchos van hacia el norte, a Corrientes"."En Entre Ríos solo se pide el certificado Verano, a diferencia de otras provincias que exigen el resultado de hisopado negativo", agregó."Se detectaron más de diez casos positivos de alcoholemia", refirió al tiempo que comunicó: "No llevar la documentación necesaria para circular, no tener las luces bajas encendidas, usar el celular en la ruta", fueron las infracciones detectadas."Los turistas respetaron las velocidades, por eso no hubo mayores inconvenientes", resaltó al mencionar que en Entre Ríos hay "20 puestos fijos y operativos móviles en puntos estratégicos".