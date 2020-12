Cancelación de vuelos de Aerolíneas: recomendaciones y guía para hacer reclamos

"Ups, algo salió mal", con este mensaje se encontraron cientos de pasajeros de la ciudad de Rosario en estas últimas semanas cuando quisieron chequear las reservas de los vuelos que habían contratado con Aerolíneas Argentinas con destino a Bariloche, Salta o Mendoza para las semanas anteriores a las fiestas de fin de año. La reprogramación de las salidas, que obliga a cambiar reservas de alojamientos o traslados internos, también se registró en las oficinas de las agencias de turismo de la ciudad. Y numerosos blogs de viajes dedicaron sus últimos post a ayudar a sus suscriptores a lidiar con todos estos trámites.



El regreso de los vuelos desde y hacia el aeropuerto de Internacional de Rosario, en noviembre pasado, abrió expectativas entre los viajeros que salieron a la caza de varios destinos desde Fisherton para esta temporada marcada por la pandemia. Sin embargo en los últimos quince días empezaron a recibir la comunicación de la aerolínea sobre la necesidad de reprogramar los viajes.



¿Qué tengo que hacer si compré un viaje para esta temporada de verano? La publicación Info Viajera advierte que es necesario "chequear con regularidad el estado de sus vuelos, sea con la aerolínea que sea, especialmente cerca de la fecha de partida y más todavía en estas épocas en las que se está restableciendo la regularidad de los vuelos de a poco y surgen muchos cambios".



El consejo viene a cuenta de la cantidad de comentarios volcados por los lectores de la publicación que relataban sus problemas con las reservas de vuelos con Aerolíneas Argentinas para diciembre. El título del posteo es claro "Incertidumbre por los vuelos de Aerolíneas Argentinas para diciembre (chequeen sus reservas)".



Por eso, el primer paso es verificar la existencia del vuelo. También hay que estar atentos al mail indicado en la compra de los pasajes. La aerolínea envía allí la información sobre modificaciones en la programación y brinda instrucciones para acomodar el viaje. En casos de reservas directas, también ofrece un WhatsApp a donde comunicarse.



Es que, desde marzo, la oficina comercial de la compañía aérea está cerrada y el 0800 de la empresa tampoco funciona. Según advirtieron desde la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes, las cancelaciones de vuelos podrían ser una de las dificultades de esta temporada.



Por eso, mejor estar atento. Para comunicarse mejor Los inconvenientes relacionados con la cancelación de vuelos también es un tema que se aborda en "Sir Chandler. Blog de un viajero frecuente". Y aporta buenos datos sobre cómo encaminar los reclamos.



"Aerolíneas Argentinas dejó su atención a los pasajeros sólo por la vía del Whatsapp. Esto provocó una saturación del sistema por el trabajo remoto y la implementación de este nuevo medio de reclamo. Consulté la razón por la cual no lo están haciendo por teléfono y sería en parte porque estaba en proceso de tercerización de la gestión anterior y esta lo retomó al call center original, pero entiendo que al ser remoto el trabajo de todos se complicó", explica el autor del post que tiene como objetivo ayudar a los viajeros a lidiar con los trámites.



De acuerdo a los datos volcados en el blog, conviene escribir un solo mensaje al Whatsapp con toda la información.



Por ejemplo, "ACTUALIZOMIVUELO hola me llamo Juan Perez DNI 11.111.111 con la reserva ABCDEF con destino a Bariloche el 11/11 y quiero confirmar que tengo los requisitos para poder viajar, o ACTUALIZOMIVUELO hola me llamo Juan Perez DNI 11.111.111 con la reserva ABCDEF con destino a Bariloche el 11/07 y quiero reprogramar mi viaje para el 13/11 en el ARXXX".



No hay que intentar chatear, no es posible. Por eso, recomienda el autor del blog, "pongan todo en un solo mensaje. Si ponen todo en un mensaje, el problema, lo que tenían, lo que quieren, del otro lado un operador verá todo y no necesitará interacción".



Según advierte, los encargados de atender las líneas, "estallados" de consultas sobre si vuelan a tal lado o tal otro, siendo que eso se ve en la web con el buscador o con la info publicada.



Otra clave es "reprogramar los vuelos que sean de este mes, si es para más adelante esperen que seguro se irán habilitando otras vías o las oficinas o se irá descomprimiendo todo. Ahora es ideal que dejen ese espacio para las personas que necesitan viajar si o si".



Como un extra, se pueden multiplicar las vías para hacer el reclamo. El mismo mensaje enviado al Whatsapp se puede replicar por messenger de Facebook y mensaje directo de Twitter. "A muchos les resultó por esas vías", apunta el periodista. Y si aún así no hay respuestas... En "Amar viajar. Blog de viajes" recuerdan los derechos que asisten a los pasajeros de los vuelos reprogramados.



"En caso de cancelación por parte de la compañía, dependiendo de la aerolínea se puede obtener devolución del dinero, voucher o reprogramación sin costo extra (sí se paga si hay una diferencia de tarifa según la categoría)", remarca.



No obstante advierte que "el tema es que muchas reprogramaciones son para este año y realmente no hay certezas de que sea seguro viajar. Mi consejo es agarrar la mejor opción que les den. Si más cerca de la fecha de reprogramación no se puede viajar o no quieren hacerlo, verán qué hacer en ese momento".



Si se decide no realizar el viaje "entonces aplican las políticas de cancelación que había al momento de la compra, y varían según la categoría, tarifa abonada o status en programa de millas". Con el alojamiento pasa lo mismo, depende de las políticas de cada empresa. Muchos entienden la situación y hacen devoluciones, permiten pasar la reserva a otra persona, o incluso ofrecen cambio de fechas sin costo extra, lo que es una buena opción si están reprogramando todo el viaje.



En caso de que no se llegue a un acuerdo, si a la empresa le corresponde hacer una devolución y lo incumple, señalan los autores del blog, "luego de intentar por todas las vías de comunicación posibles, podés reclamar en Defensa al Consumidor, además de mandar una carta documento. Si hay muchos clientes en la misma situación, pueden hacer un reclamo conjunto. Estas cosas suelen tardar bastante, sobre todo ahora que hay miles de clientes reclamando, ya que las cancelaciones de viajes fueron masivas".



Si el vuelo se pagó con tarjeta de crédito se puede optar por cuestionar la compra. "varios lectores me dijeron que llamaron a la tarjeta de crédito con la que hicieron la compra, explicaron que la aerolínea o alojamiento no puede prestar su servicio pero no les devuelven el dinero, y lograron cancelar el pago. Esto depende de las políticas de cada tarjeta", comenta la publicación.



Además, recuerda que, si el prestador tuvo que cancelar por cuestiones de fuerza mayor, como la pandemia del coronavirus, no corresponde pedir un resarcimiento más allá de la devolución del monto abonado o reprogramación.



Y si se abonó el 30% del Impuesto PAIS, no siempre se devuelve ya que es un tema de AFIP, y en ese caso hay que reclamar a dicha entidad.