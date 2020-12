Las 20 frases destacadas de Sabella: "Lo más importante es la honestidad"

Sociedad Falleció el ex entrenador de la selección argentina Alejandro Sabella

El fallecido entrenador Alejandro Sabella dejó frases que lo emparentaron más con la docencia y la doctrina dentro del fútbol, un ambiente donde en la Argentina no suele haber lugar para los segundos, tratando de sacarle dramatismo a un deporte que contiene mucho de blanco y negro.Pero también elogió a su colega Marcelo Bielsa, no solo por su trabajo dentro del campo de juego, sino también fuera de ella.1- "Debemos ser ante todo dignos. Como les dije a los muchachos antes del último partido: seamos dignos nosotros mismos, con nuestro compañeros o rivales, seamos dignos en la victoria y también en la derrota. Lamentablemente me duele en el alma no haber podido traer la Copa para Argentina pero este premio, a pesar de ser segundos, es una caricia al alma".2- "Allí tenemos la bandera (señalando la bandera argentina en la sala de conferencias), creada por Manuel Belgrano. El dio todo por la patria, dejó su sueldo, murió pobre. Es el ejemplo a seguir: el de poner el bien común por encima del individuo" (al asumir como DT de la Selección en agosto de 2011).3- "Yo digo que los resultados son secundarios" (apenas finalizada la final con Alemania en 2014).4- "Tal vez tendría que decir que el resultado es lo más importante, pero diría que no es lo único. Diría que hay maneras y maneras de ganar y maneras y maneras de perder. Nos tocó perder de una manera digna. Si perdés tenés que perder de esa manera. Tenés que perder mirándote al espejo y saber que diste el máximo, que fuiste digno con vos con tus compañeros y con tus rivales. El resultado es lo más importante pero no es lo único". (Diciembre de 2014).5- "En el fútbol también está la parte estética. ¿A quién no le gusta que su equipo juegue bien? No es solamente porque tiene más chances de ganar, sino porque es algo lindo. ¿Qué es Messi? Messi es Picasso, Miguel Ángel; lleva el fútbol a una categoría de arte".6- "Equilibrio emocional, el árbitro no existe, entremos con once y salimos con once, el nosotros en lugar del yo".7- "A mí me encantaba cómo jugaba Rojitas".8- "A Messi hay que hablarle poco".9- "De chicos, nosotros hacíamos nuestros propios juguetes, nuestras propias pelotas, ya teníamos que crear, que pensar, para poder jugar. Ahora está más servida la cosa. Hoy hay muchos jugadores similares en cuanto a velocidad pero hay menos pensantes, es una realidad que se ve. Perdimos el jugador cerebral del medio".10- "Lo más importante es la honestidad".11- "Si lo esencial es el alma y el espíritu, este equipo lo hizo visible" (al citar a El Principio de Antoine Saint-Exupery tras el mundial de Brasil 2014).12- "Todo lo tenemos que hacer con el otro, no sobre el otro".13- "Las adversidades forman parte de nuestro camino y nos obliga a ser mejores".14- "No se olviden nunca de dos palabras que son fundamentales: por favor y muchas gracias".15- "Cuando la pelota pega en el palo y no entra, el corazón empieza a tallar sobre la mente y todo lo que pensábamos lo dejamos de lado" (reconocimiento en la Universidad de La Plata, agosto de 2018).16- "Prefiero ganar antes que jugar bien, pero tengo muchas más posibilidades de ganar si jugamos bien. En cuanto a que ganar es lo único, lamentablemente y lo digo entre triple comillas, todo va apuntado a que sea lo único. ¡Y no tendría que ser así!" (Entrevista radial en ESPN).17- "La ciudad está en orden" (tras conseguir la Copa Libertadores con Estudiantes en 2009).18- "Realmente hicimos un partido extraordinario teniendo en cuenta lo que era el Barcelona, pero que ganaron de culo como dijeron, es una exageración. A la larga ganaron bien. Teniendo en cuenta las expectativas previas, Estudiantes hizo un partido grandísimo, enorme. Pero Messi exageró un poquito, fue generoso".19- "El 10, en el fútbol, que es el arte, la inteligencia, la calidad técnica y la clarividencia, nunca va a dejar de existir, deberá acomodarse a los nuevos sistemas".20- "El técnico argentino que más me gusta es Marcelo Bielsa, por lo que veo de sus equipos. Por las horas que le dedica al trabajo y porque es una persona medida, respetuosa y responsable, me parece el mejor".