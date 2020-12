Otra enfermera murió por covid en Rosario: "Era una madraza para nosotros"

"Era una madraza para nosotros", aseguran los compañeros de Miriam Soto de Gadea, la enfermera del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario que falleció este lunes por coronavirus.



Sus colegas la describen como una mujer "muy laburante", que cumplía funciones en el Heca y también en el Hospital Centenario.



Miriam Soto tenía 54 años y estaba internada desde el pasado 14 de octubre, cuando fue hospitalizada por una neumonía por Covid.



"Claramente se infectó trabajando, no hacía más que ir del trabajo a la casa", contó otra enfermera durante la despedida que le dedicaron sus compañeros en el Heca, donde estuvo casi dos meses internada.



Sobre la forma de enfrentar a la enfermedad, sostuvo: "Lo atravesamos como podemos, atendiendo a nuestros propios compañeros, viendo cómo se descompensan, cómo desmejoran día a día".



La enfermera se desempeñaba en el área de emergencias primarias del Heca y en el sector de Neonatología del Hospital Centenario.



"De un grupo de cuarenta médicos más o menos la mitad se infectó; dos tuvieron este desenlace fatal", dijo, en diálogo con El Tres, al recordar a Marleni Monzón, otra enfermera que murió por Covid-19.



Y añadió: "Estamos rotos, estamos devastados".



Otra de sus compañeras pidió "darse cuenta de que, pese a que deseamos que esto termine, lamentablemente no terminó".



"La sociedad no responde como nos gustaría que nos respondan", dijo, para concluir: "Como nosotros cuidamos a la sociedad, les pedimos a la sociedad que también nos cuide a nosotros". (La Capital)