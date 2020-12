Le labraron un acta de infracción "sin motivos" y pide explicaciones

El domingo por la noche personal de inspección general irrumpió en la finca "La Tranquilidad" de la ciudad de Concordia y, de acuerdo al propietario, sin motivos claros labraron un acta. Desde la casa de eventos, ahora reconvertida en restaurante se mostraron muy angustiados y continúan sin entender el accionar de los funcionarios municipales.



Fabián Bravo, propietario del lugar ubicado en inmediaciones de calles Gualeguay y Castelli comentó que tiene una angustia muy grande por este seguimiento y hostigamiento que le están haciendo a su finca.



"Estoy amargado y triste, ya no tengo más fuerza. Hace cinco años que vengo trabajando con esto y este 2020 fue mortal para mí. Acá vienen muchas familias, muchos estudiantes. Era un salón de fiesta pero ahora tuve que trabajar como restaurant. Tengo aprobado todo como corresponde. Todo lo que me pidió el municipio lo cumplí, incluso contraté a una enfermera por precaución a tomar la temperatura. No entiendo esta persecución, no sé si es algo político o a quien le causé daño", dijo Bravo.



Tras ello, comentó que el domingo había arrancado a las cinco de la mañana a cocinar un lechón y tenía nueve comensales que son agentes de policía tanto de Paraná, como de Ayuí y de la central de Concordia que siempre van.



Además había concurrido Hugo Benítez, un músico que arribó con su familia. Si bien tocaron el acordeón nunca fue un recital y no hicieron ruido, aseguró.



"Alrededor de las 20.30 horas llegaron de Inspección General y nos labraron un acta aduciendo que estaba la música fuerte y que había disturbios cuando no fue así. Se creen dueños de la finca y ni siquiera pidieron permiso para ingresar. Necesito que Marcelo Tessani y el intendente Alfredo Francolini nos den respuesta de por qué tanto acoso hacia nosotros. Además, una vecina que nos vive hostigando, cuando vinieron los inspectores gritaba `Qué lo clausuren´".



Bravo afirmó a diario El Sol que la están pasando muy mal con su familia y piensan realizar acciones legales porque así se hace imposible trabajar.



"Entre todas las actas llevamos abonando 480 mil pesos, verdaderamente una locura. Invertí mucho dinero en esto y como dije antes ya no tengo fuerzas. Solicito que las autoridades municipales nos den una explicación", concluyó.