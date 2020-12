Santa Fe compra 300 grandes freezers para las vacunas contra el coronavirus

Hacia adelante

Más de 4 mil voluntarios para aplicar las vacunas

Culminado el fin de semana largo, la comisión interministerial ya tiene previsto avanzar con la logística que permitirá vacunar a los santafesinos contra el coronavirus. Y no sólo habrá reuniones preparatorias, sino que se aguarda el desembarco de funcionarios nacionales para esta semana. Mientras tanto, ya se conocen detalles del plan diseñado: cinco regionales, con centros generales en cada una de ellas y hospitales centrales. El espacio al aire libre jugará un rol central para la coordinación, mientras que ya fueron encargados 300 freezers de grandes dimensiones que serán distribuidos estratégicamente en todo el territorio santafesino.Después de los anuncios hechos por la ministra de salud, Sonia Martorano, sobre el arranque en la logística e inscripción de voluntarios para el plan vacunatorio, se conocen más avances.El almacenamiento de las vacunas se hará en un centro general en Rosario, y ya hay un lugar definido desde lo estratégico, pero aún debe reforzarse la seguridad y la electricidad para oficializarlo.De modo que gran parte de lo que provea Nación, además de distribuirse en las cinco regionales (Venado Tuerto, Reconquista, Santa Fe, Rafaela y Rosario) se concentrará en este lugar de logística, que contará con seguridad en el mantenimiento de la cadena de frío.Claro que los hospitales centrales tendrán dosis, pero se privilegiarán estos lugares de almacenamiento. El plan está en marcha y hasta la semana pasada se inscribieron como voluntarias y voluntarios más de 4 mil personas.Lo cierto es que no se está pensando en adquirir o gestionar cámaras frigoríficas; el Ministerio de Salud santafesino está comprando unos 300 freezers de gran capacidad que luego serán repartidos a lo largo y ancho de la provincia.La pretensión es vacunar a razón de 100 mil dosis semanales. Y el mecanismo será repartir desde las cabeceras de las cinco regionales. Lo que se está ajustando ahora es la garantía de contar con una logística de frío a menos de 20 grados como lo requiere la vacuna rusa (SputnikV del laboratorio Gamaleya), aunque siguen en carrera para llegar a Santa Fe la de Oxford (AstraZéneca) y la de la Pfizer-BioNtech."Esta semana se avanzará en varios puntos", confió una alta fuente del ministerio de salud santafesino. La idea es mostrarle a Nación el plan diseñado en Santa Fe y luego coordinar acciones desde la comisión interministerial creada para el plan vacunatorio.Consultada al respecto, la ex ministra de Salud de Santa Fe, pediatra e infectóloga, y miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Andrea Uboldi, indicó que hasta el momento la única vacuna aprobada es la de Pzifer-BioNtech en el Reino Unido, en tanto la Unión Europea la analizará a partir del próximo 29 de diciembre, "para luego tener un veredicto en los primeros días de enero".La especialista recordó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) firmó un convenio con la Agencia Europea de Medicamentos para lo que se apruebe, "con lo cual Argentina tiene esta ventaja".Con respecto a la de Oxford, Uboldi aclaró que "todavía no existen mayores novedades" y en relación a la vacuna rusa "tampoco hay más datos, sólo que se vacuna en Rusia y con intenciones de presentarse ante la Organización Mundial de la Salud (OMS)".La campaña será en paralelo al calendario vacunatorio vigente, lo que implicará sostener el resto de las vacunas con inoculación no obligatoria y la aplicación de dos dosis separadas por un intervalo de unos 20 días.Quienes figuran primeros en las listas son el personal esencial (salud), fuerzas de seguridad, mayores de 60 años y grupos de riesgo."Nos llevará seguramente desde fines de enero a marzo o abril para vacunar el mayor número de gente en el menor tiempo posible para hacer registro nominalizado, haciendo un seguimiento para ver cómo les va con las vacunas y ver a aquellos que presenten manifestaciones adversas para estudiarlos", indicó Uboldi.Ahora, la expectativa está puesta en el primer trimestre del 2021.Mas de 4 mil interesados en convertirse en voluntarias o voluntarios del plan vacunatorio diseñado por la provincia se inscribieron en la página oficial. Un número que superó con creces las expectativas de los funcionarios y sobre el cual se trabajará una vez que expire el plazo de inscripción para analizar las capacidades de los aspirantes.La convocatoria sigue vigente y está abierta a personas con o sin experiencia, mayores de 18 años, que sean personal y técnicos de salud o estudiantes vinculados a la materia, quienes recibirán una capacitación previa.Para ello, deberán completar en https://servicios.santafe.gov.ar/voluntarios?vacunacion/ sus datos personales y un contacto.Ese registro estará vigente hasta el próximo 15 de este mes. Una vez cerrada la inscripción, el Ministerio de Salud santafesino empezará con las capacitaciones que se organizarán y dictarán en cada una de las cinco regiones de Santa Fe.Del total de dosis que desembarquen en Santa Fe, el 40 por ciento será para Rosario. El plan es montar una lógica de distribución en las escuelas "referentes", centros de salud, hospitales, facultades, vacunatorios privados y espacios al aire libre. (La Capital)