Burlas y extorsión: pormenores del caso de la policía que culminó en tragedia

Cuando Belén San Román (25) conoció a Tobías Villarruel (25),. Ellay cumplía funciones en el Comando de Patrulla Rural, de Bragado. Tenía dos hijos de 2 y 8 años.desde hacía dos años después de asaltar una panadería, publica el diarioLa situación preocupó a su entorno, pero nunca sospecharon del fatal desenlace:y se viralizara en Bragado, una ciudad ubicada a 210 kilómetros de Buenos Aires.Ambos sostuvieron un vínculo con él detenido en un penal hasta que empezó el calvario. Fue después de que. La acosó sin parar hasta que esas imágenes empezaron a recorrer los celulares de toda la ciudad.Desbordada por la situación, Belén terminó quitándose la vida. Falleció este viernes después de cuatro días de agonía en el Hospital Municipal San Luis.La Fiscalía N° 6 de Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, la misma que pidió la detención de Villarruel por robo en 2018, ahora investiga la muerte de Belén, junto a la Ayudantía Fiscal de Bragado, en manos de Virginia Pérez.Los investigadores secuestraron una carta que dejó la joven antes de dispararse con su pistola reglamentaria. Ahora peritan su computadora y su teléfono celular.Por ejemplo, intentarán determinar si, antes de divulgar el video, la extorsionaron desde la cárcel pidiéndole zapatillas, dinero y distintos elementos para otros detenidos a cambio de no difundirlo.Sus vecinos y personas que la conocían vieron y viralizaron del video íntimo que Villarruel habría filtrado para violentarla. Belén pasó días recibiendo mensajes en sus redes sociales de desconocidos. Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense le inició un sumario administrativo por la difusión de esas imágenes. Agobiada por la situación, decidió suicidarse.Pero, consciente de los delitos de los que había sido víctima, también: con ese dato lo peritarán e investigarán lo que padeció durante los días previos."Toda la secuencia y lo que hizo ella no lo voy a juzgar, acá la única víctima de violencia de género fue ella. Yo no vi nada, como papá no quise ver nada, porque me iba a provocar mucho dolor. O no sé si dolor, dolor siento porque a ella no la tengo más, pero lo que quiero dejar en claro es que mi hija fue una víctima en todo esto", intenta explicar Marcelo San Román (55), el papá de Belén, todavía aturdido por la situación."El día de mañana, cualquier mujer hace un video y la otra persona le falla como le falló este hombre a mi hija, y lo empieza a difundir. Quiero que el que lo reciba piense dos veces antes de reenviarlo y viralizarlo: que se acuerden que por esa situación una chica de 25 años se quitó la vida", se lamenta el papá de la joven.En Bragado viven alrededor de 40 mil habitantes y muchos, aún conocidos de su familia, participaron de las burlas y el ciberacoso contra Belén cuando se conoció el video.diciéndole que habían visto el video y barbaridades, a ella le explotó la cabeza. Mujeres grandes burlándose, riéndose de ella, eran las que más lo compartían", insiste Marcelo con la indignación a flor de piel.Desde julio del año pasado, en la Cámara de Diputados está frenado un proyecto de ley presentado por la senadora santiagueña Claudia Ledesma Abdala que propone penar la difusión de contenidos no consentidos de desnudez, sexual o erótico, incluso si se han obtenido con autorización de la víctima.Lo denominan "Ley contra la Pornovenganza". Después de lo que pasó con su hija, Marcelo tuvo que aprender de qué se trata."Que los diputados actúen, tiene que salir esa ley para proteger a las mujeres. No sé qué están esperando", les ruega. "Esto se tiene que terminar, lo que le pasó a mi hija le puede pasar a cualquier otra mujer", cierra el hombre.