Fiesta multitudinaria en la zona de paradores de la costanera santafesina

La Municipalidad de Santa Fe clausuróSe trata de una actividad para la que el establecimiento no se encontraba autorizado, además del incumplimiento de los protocolos sanitarios en medio de la pandemia.La secretaria de Control y Convivencia Ciudadana de la ciudad, Virginia Coudannes, confirmó aque pasadas las 20 horas llegaron al parador los inspectores municipales y labraron las actas correspondientes para la aplicación de la sanción administrativa y se desactivó el evento.. Más allá de la música, que debería ser funcional, se generó una suerte de evento, una actividad que no está permitida en el parador más allá de la emergencia sanitaria que se suma y en la que estamos buscando", detalló la funcionaria.Por esta razón se realizó unadel parador, con la que indicó Coudannes buscan que "no se vuelvan a generar acciones de este tipo". Insistió en el pedido de "conciencia" al sector económico y productivo de la ciudad. "Estas cosas no se puede permitir ni dejar pasar y entendemos que dejamos precedente de lo que se puede y lo que no se puede", resaltó.Recordó que continúan monitoreando la actividad nocturna en la ciudad para detecta fiestas clandestinas que además son denunciadas en el 0800 de la municipalidad, pero también destacó el trabajo de control en las actividades habilitadas para hacer cumplir las medidas dispuestas en el marco de la pandemia. Llamó a la población a respetar los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia: respeto del distanciamiento, uso de tapabocas y cuidados personales de higiene.