Advierten tretas de falsos agentes de organismo nacional para estafar a empresas

La Agencia Territorial Corrientes del ministerio de Trabajo de la Nación advirtió este lunes que existen personas desconocidas que pretenden estafar a empresas haciéndose pasar por agentes de este organismo nacional y requiriendo el pago de una pauta publicitaria que no existe.



La Agencia Territorial tomó conocimiento del caso de una empresa correntina a la que personas ajenas a este organismo habrían intentado estafar alegano ser agentes del Ministerio de Trabajo de la Nación.



Los sujetos se presentaron requiriendo sumas de dinero en concepto de una falsa publicidad, a cambio de no ser inspeccionadas en el marco de la legislación laboral vigente, contó a la agencia NA el titular de este organismo laboral, Alfredo Gómez.



La intención de llevar adelante esta maniobra se consumó con una nota escrita, con sellos y membretes falsos, que recibió una empresa de Corrientes capital, además de llamados telefónicos, para que esta firma pague diferentes montos de publicidad a cambio de no ser inspeccionada en sus instalaciones.



La nota escrita está firmada con el nombre de Alejandro Lorenzo, como supuesto director de Prensa, además del membrete falso que dice Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, denominación que no existe.



"Los llamados telefónicos fueron realizados por una persona que se identificó como Gerardo Caputo. Ni Lorenzo, ni Caputo son miembros de la delegación correntina del ministerio de Trabajo de la Nación, aclaró la Agencia Territorial", aseguró el funcionario.



En un comunicado oficial, el organismo dejó en claro que ninguna oficina del ministerio de Trabajo de la Nación en Corrientes ni en ningún otro punto del país solicita el pago de publicidad de ninguna índole a empresas ni a personas.



En diálogo con NA, el funcionario llamó a alertar este tipo de maniobras a las autoridades dado que el mismo intento de estafa podría estar ocurriendo en cualquier otro distrito de la Argentina.