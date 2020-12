Tras aplicarse la vacuna rusa, no se puede tomar alcohol durante 42 días

La viceprimera ministra de Rusia, Tatiana Golíkova, reveló un sorpresivo dato sobre la vacuna contra el coronavirus que elaboró ese país, la Sputnik V, que también se aplicará en la Argentina.



La funcionaria, encargada del plan de vacunación, dijo "que los vacunados deben evitar los lugares públicos y reducir la ingesta de medicamentos y alcohol, que podrían inhibir el sistema inmunológico, dentro de los primeros 42 días" después de haberse aplicado la primera de las dos dosis.



El motivo de dicha contraindicación es que la ingesta de alcohol puede evitar que la persona genere los anticuerpos necesarios y entonces no producir el efecto de inmunidad deseado.



Rusia comenzó este sábado con su plan de vacunación, que tal como indicó Golíkova se centrará primero en los médicos y los profesores.



El Centro Gamaleya, desarrollador de la Sputnik V, y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), aseguraron la semana pasada que la vacuna tiene una eficacia de más del 95 % y que el precio de las dos dosis necesarias asciende a unos 20 dólares.



Ante el agravamiento de la situación epidémica en el país, el 51 por ciento de los rusos considera necesario cancelar las celebraciones masivas del Año Nuevo en todo el territorio de Rusia, y no solo en las regiones más afectadas por el coronavirus, según una encuesta difundida hoy por la agencia Interfax.



San Petersburgo, la antigua capital imperial, y la segunda ciudad más golpeada por la epidemia, ordenó el cierre de restaurantes y cafeterías del 30 de diciembre al 3 enero, mientras que los museos y teatros no recibirán público hasta el 10 de enero.



En Rusia más de 1,8 millones de personas se han recuperado de la covid-19 desde el inicio de la pandemia, de las cuales 29.502 recibieron el alta en las últimas 24 horas.