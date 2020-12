Aseguran que un fármaco eliminó la transmisión del coronavirus en 24 horas

Una investigación del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia, en Estados Unidos, concluyó queRichard Plemper, el científico jefe de la investigación, dijo al sitio web Science Daily que ésta, por lo que podría cambiar las reglas del juego".Los resultados son prometedores:, lo que morigeraría el impacto de la enfermedad, evitando brotes y aislamientos prolongados, con las dificultades económicas y sociales que esto genera."Observamos desde el principio quey que el tratamiento oral de los animales infectados con el fármaco reduce la cantidad de partículas virales diseminadas en varios órdenes de magnitud, reduciendo drásticamente la transmisión", destacó el Dr. Plemper., subrayó.por la Drug Innovation Ventures at Emory (Drive) de la Universidad de Emory, en Atlanta. El objetivo de los investigadores era evitar qEl equipo de Plemper publicó los resultados de los estudios en la revista científica Nature Microbiology, donde detalla la utilización del MK-4482 / EIDD-2801 contra el virus SARS-CoV-2 en hurones para testear el efecto del medicamento y su rol para detener los contagios.Robert Cox, uno de los coautores de la investigación y becario postdoctoral en el grupo Plemper, sostuvo que "los hurones son un modelo de transmisión relevante porque propagan fácilmente el SARS-CoV-2, pero en su mayoría no desarrollan una enfermedad grave, que se parece mucho a la propagación del SARS-CoV-2 en adultos jóvenes".Por otra parte, Josef Wolf, otro de los científicos, dijo que "cuando compartimos a los infectados y luego tratamos a los animales de origen con hurones de contacto no tratados en la misma jaula, ninguno de los contactos se infectó". Esto es relevante luego de que todos los hurones que recibieron un placebo se infectaron.Por el momento, MK-4482 / EIDD-2801 se atraviesa la fase II / III de ensayos clínicos avanzados. El tratamiento incluye tres dosis del medicamento cada 12 horas en un período de cinco días.