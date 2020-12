Se hizo pasar por veterano de Malvinas y lo imputaron por "usurpación de honor"

Un hombre oriundo de la provincia de San Juan fue imputado por "usurpación de honor" luego de que se descubriese que hace 38 años "engaña a la gente" y se hace pasar por veterano de la Guerra de Malvinas.



Se trata de José Daniel Ramírez, de 58 años. Según informó el sitio 0221, el sujeto se presentaba como si fuera miembro de la Agrupación de Veteranos de la Guerra del 2 de abril.



No obstante, las autoridades pudieron determinar que el individuo no tenía ningún tipo de vínculo con la guerra, no era un excombatiente y tampoco había hecho el Servicio Militar Obligatorio.



Los compañeros sostuvieron que el hombre se acercó a su organización y en "ningún momento" se imaginaron que podía no ser veterano. De hecho, había logrado confianza con algunos de los otros excombatientes.



Sin embargo, ciertos detalles que daba en sus testimonios "los hacía dudar" de la veracidad de sus dichos.



Por este motivo, el Tribunal de Disciplina y Comisión Directiva de la Agrupación decidió hacer una denuncia ante la Justicia de la provincia de San Juan para que sea condenado. De hecho, Ramírez admitió su engaño y se excusó en "motivos personales" para hacerse pasar por veterano. Hasta el momento, se le ha imputado el delito de "usurpación de honor".