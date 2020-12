Acusado de propagar el Covid-19 instó a donar plasma "para ayudar a otros"

Sociedad Lo denunciaron por propagar el covid y realizó su sexta donación de plasma

"Espero que con el juicio se sepa la verdad y no quede como quede como quise hacerle mal a los vecinos porque el único síntoma que tuve fue haberme quedado sin olfato", aseguró ael comerciante de Gualeguaychú, Santiago Rivollier, que fue el quinto caso de coronavirus en Gualeguaychú. Es que al verdulero fue procesado en la causa que investiga la Justicia Federal por considerarlo responsable del delito de "propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, de conformidad con lo previsto en el art. 202 y 203 del Código Penal de la Nación"."Viajé al Mercado de Escobar para buscar verduras como venía haciendo durante la pandemia, y un domingo, cuando ingresé a Gualeguaychú me indicaron que no hiciera la cuarentena. El miércoles cuando me levanté me di cuenta que no tenía olfato; llamé al 107 y me mandaron hospital para que me hagan el hisopado. Al día siguiente me confirmaron que era positivo y ahí se armó el quilombo porque yo había estado trabajando en mi negocio, pero fue porque así lo tenía permitido ya que era uno de los podía", rememoró el comerciante en comunicación con Elonce TV.Y continuó: "Cuando llamé al 107 para preguntar cuáles eran los síntomas del Covid-19, me dijeron que tenía que tener fiebre. Estuve 37 días internado, de los cuales, cinco fueron en el Hospital Centenario y el resto en el Hotel Embajador; él único síntoma que tuve fue la pérdida de olfato".

"A alguien tenían que culpar y me tocó a mí, un simple comerciante"

"Pero después de eso, me hicieron una denuncia penal por haber roto el aislamiento y por haber propagado el virus, cuestión que no fue así porque solo se contagió mi novia que vive conmigo", refirió Rivollier al comentar que el caso está en manos de su abogado."La causa por romper el aislamiento y propagar el virus está en manos de mi abogado y yo solo me preocupo por trabajar; el día que toque ir a declarar lo voy a hacer? Trato de no pensar porque la pasé muy mal durante estos meses por la clausura de la verdulería y la repercusión que hubo en Gualeguaychú", confesó el verdulero y lamentó las acusaciones en su contra."Me acusaron, se metieron con mi familia. Así que prefiero no saber nada del juicio; cuando me llegue el momento de declarar iré y contaré lo que pasó", aseguró al insistir con que él actuó "como le indicaron en el hospital y en el control de ingreso a Gualeguaychú".Finalmente, Rivollier instó a otros que fueron positivo para Covid-19 "que se acerquen a donar plasma porque es importante y ayuda a otros". "Conozco pacientes que estuvieron mal y después que le trasfundieron plasma se salvaron; uno le da al otro las defensas que le faltan para combatir el virus", comentó al destacar: "Es mentira que uno se puede reinfectar por donar plasma y tampoco se te bajan las defensas, porque la sangre vuelve".