Inicia temporada turística en Entre Ríos con tarifas "para todos los bolsillos"

El vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bel, dijo a Elonce TV que "después de ocho meses y medio de un parate absoluto de la actividad turística, estamos muy contentos y tratando de ultimar los detalles para brindar un buen servicio, a sabiendas que es difícil que después de tanto tiempo todo esté de la mejor forma".



Al respecto, consideró que este fin de semana largo "pondrá a prueba el sistema turístico" y dio cuenta de que "hay reservas, no en el grado que nos hubiera gustado, pero es el comienzo".



Se mostró esperanzado en que "en la medida que vaya pasando el tiempo y la gente tome confianza, la actividad se va a ir desarrollando en Entre Ríos y otras provincias".



"Hay muchos parques termales, que es el gran atractivo, que entre hoy y mañana estarán abriendo", destacó el dirigente.



Precios y ocupación

En cuanto a las tarifas, expresó que "en Entre Ríos hay para todos los bolsillos. Arrancan en 3.800 o 4.000 pesos para un grupo familiar en un complejo de bungalows. Y depende la calidad de servicios, puede llegar a 7.000 u 8.000 pesos, pero depende lo que uno quiera contratar. Hablo de ciudades como Concordia, Gualeguaychú y Colón", ejemplificó.



Admitió que por la inflación "hubo aumentos" en los alquileres y puso de relieve que "los prestadores arrancan en una situación crítica, porque la mayoría debe impuestos o a sus empleados".



Además, sostuvo que creen que todos se adaptarán "muy bien a los protocolos dispuestos por Nación y Provincia. Sabemos que no será una temporada de 90 u 80 por ciento de ocupación, pero apostamos a que sea buena".



Consultado sobre las estimaciones que tienen al respecto, manifestó: "Creemos que estaremos entre un 45 y 55 por ciento de ocupación, porque hay localidades que no habilitarán el 100% de las plazas. Asimismo, consideramos que tendremos niveles de ocupación más altos por periodos cortos, sobre todo los fines de semana. Hay muchas consultar por tres noches. Tampoco tendremos fiestas populares, que también son un gran atractivo".