Nuevo eclipse total de sol en Argentina: cuándo será y los lugares dónde se verá

El próximo 14 de diciembre se vivirá un momento único, sublime, en que la luna se interpondrá entre el sol y la tierra y tapará por completo al astro rey,Un eclipse es la ocultación transitoria, total o parcial de un astro, y los eclipses totales de sol son fenómenos muy esporádicos.: San Juan y San Luis fueron los mejores sitios para observarlo. Ahora, en una conjunción única,Los argentinos podremos ir a verlo a Neuquén y Río Negro, epicentros del eclipse. La trayectoria de la sombra se podrá ver desde la costa del océano Pacífico, en Chile, hasta las playas de Las Grutas, en Río Negro. En ese recorrido, podrá apreciarse con diferentes grados de profundidad, y la franja de totalidad tocará parajes indómitos de la estepa patagónica como las localidades de Valcheta, Sierra Colorada, Los Menucos o Ramos Mexía, distantes a entre 300 y 450 kilómetros de distancia de Viedma. Mientras que en Neuquén podrá apreciarse en Junín de Los Andes, Aluminé, Piedra del Águila, Pilo Li o Santo Tomás.. A partir de ahí, como consecuencia de su propio movimiento en torno de la Tierra, su silueta irá tapando al disco solar durante algo más de una hora,, para terminar con el fenómeno a las 14.39.Como este año será al mediodía y no al atardecer -como sucedió en 2019-, se dará en el cenit y no en el horizonte, y no tendrá el marco del plus paisajístico alrededor. "Si bien no será tan bueno para fotos de paisajes, sí lo será para las de la corona solar. En el horizonte tenés turbulencia atmosférica, en cambio en el cénit hay poca turbulencia, y así se logra una imagen con más detalle", explica el astrónomo Eric Gonzales, licenciado en Astronomía por la Universidad de San Juan.Este año, viajará a Las Grutas, donde asegura que se verá "óptimo", dijo a"Se suele evitar la costa por la formación de bruma, pero en esa época del año es muy seco. Para disfrutarlo, era mejor el del año pasado, para estudiarlo será este", especifica el astrónomo., mientras que en Mar del Plata se verá en un 87 por ciento A medida que se aleja de la zona de la totalidad, se reduce, en Salta será al 40% y en Tucumán al 48 por ciento.Viajar para ver el sol y la luna en una conjunción mágica y misteriosa, para asombrarnos y sentir el latido de la tierra en la aridez de la estepa o a un lado del mar.con un evento inusual, único y deslumbrante en medio de algunos de los mejores paisajes de nuestro país, al sur del sur.