En Rosario, salones de fiestas podrán realizar eventos pero sin baile

Tras la nutrida caravana vehicular realizada por referentes de la Cámara de Eventos y Afines de Santa Fe (Ceasf), que recorrió el centro de la ciudad para exigir la reapertura de los salones de fiestas, desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad destacaron que entienden la delicada situación económica que atraviesa el sector, pero que las restricciones que impone la pandemia por coronavirus determina por ahora un escenario en el que no se pueden extender más los horarios, ni realizar eventos que incluyan bailes. Pero remarcaron que si se respetan todos los protocolos sanitarios y estos condicionamientos, en Rosario se pueden realizar en los salones de fiestas casamientos, fiestas de 15, graduaciones o cualquier tipo de celebración, hasta con espectáculos artísticos en vivo, que no impliquen bailes.



"Desde el nivel municipal siempre tuvimos en cuenta estas problemáticas. Dentro de lo que se puede en este marco sanitario, fuimos incorporando cada vez más actividades. Lo que no se puede es bailar", destacó con énfasis Sebastián Chale, titular del área municipal.



"Si alguien pretende hacer una fiesta que incluya bailes, debe tener en claro que no se puede. Fundamentalmente porque es lo que recomiendan todos los especialistas en salud. Además, tampoco lo permiten ni el decreto nacional, ni el provincial", puntualizó Chale.



Más allá de estos requisitos, el funcionario local admitió que en esta etapa se pueden realizar fiestas en la ciudad. "Si respetan el último decreto provincial, los dueños de salones de eventos pueden realizar un casamiento, u otro tipo de fiesta, siempre que no se incluya baile, y que se termine a la 1.30", subrayó Chale.



En ese sentido, el secretario de Desarrollo Económico y Empleo precisó que "para autorizar ese tipo de eventos deben disponerse mesas con no más de seis integrantes, con dos metros de distancia entre cada una de las mesas".



Asimismo, resaltó que los responsables de estas celebraciones "deben armar un registro previo de todas las personas que van a concurrir". Y sobre los baños, advirtió que "hay protocolos de limpieza muy exigentes, ya que son baños que la gente compartiría".



Y agregó: "Estos espacios pueden ofrecer comidas como restaurantes, y deben cumplir el protocolo de la gastronomía en general. Pero no se puede bailar. Eso está claramente legislado".



Controles



El funcionario remarcó que también que se debe implementar "control de temperatura en el ingreso", y sobre las condiciones edilicias del salón se encargó de destacar que "tiene que haber ventilación natural". Admitió que "se pueden usar aires acondicionados, pero debe correr aire natural que ingrese del exterior".



Chale recordó que "en los lugares abiertos no hay límite de capacidad", y que dentro "de los espacios cerrados se debe respetar un 30 por ciento de la capacidad general".



"En nuestra ciudad, los salones de fiestas son una actividad permitida, pero no puede darse con baile. Lo que está prohibido es el baile. Eso lo establece claramente el decreto provincial", afirmó Chale.



Y explicó: "Lo que no se puede hacer es una fiesta tradicional. Pero sí se puede hacer un cumpleaños, o una graduación, o un casamiento sin baile. Si se mantienen los cuidados sanitarios que impone el decreto provincial, se puede hacer. Lo que no se permite es el baile, en ningún rubro".



El secretario municipal apuntó además que "ahora los salones pueden solicitar a la Secretaría de Cultura, a través de un formulario web, un permiso para brindar un show o espectáculo en vivo, pero sin baile. Era algo muy reclamado por los salones, porque quedaban en desventaja con los bares tradicionales. Esto le suma atractivos a sus propuestas".



"Si cumplen con todos estos requisitos sanitarios, se pueden efectuar este tipo de encuentros", concluyó Chale.



Espectáculos en vivo



Las autoridades locales informaron que en el marco de la reapertura responsable de actividades culturales se podrán solicitar permisos para realizar espectáculos artísticos en vivo, cumpliendo con determinados requisitos sanitarios y adjuntado la documentación requerida por el formulario de inscripción vía web (en el sitio de la Municipalidad), que será aprobado por la Secretaría de Cultura con el visado de la Secretaría de Control y Convivencia.



Los que pueden tramitar esta habilitación son titulares de comercios habilitados como bares con amenización musical y números en vivo; bares inscriptos en el registro de bares culturales; y salones de fiestas que en el marco de la emergencia sanitaria reconvirtieron su funcionamiento como bares.



Los establecimientos podrán obtener un permiso para funcionar bajo esta modalidad, que será renovable cada 15 días y sujeto al cumplimiento de las normas y protocolos de bioseguridad establecidos por el área técnica de la Secretaría de Control. El trámite es gratuito. (La Capital)