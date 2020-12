"La pandemia revalorizó elementos de la medicina que se habían dejado de lado"

Paraná Médicos de Sanatorio La Entrerriana conmemoraron su día con un intenso aplauso

Cada 3 de diciembre se celebra del Día del Médico en honor a Juan Finley Borrés, médico cubano que confirmó la teoría sobre la propagación de la fiebre amarilla. En nuestro país, el Colegio Médico de Córdoba se adhirió a la conmemoración en 1956, a diferencia de otros años, este 2020 todos los médicos están en la primera línea trabajando sin cesar debido a la pandemia del coronavirus.En este día tan especial, el jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín, Guillermo Grieve contó ante Eque "la pandemia revalorizó algunos elementos que se habían dejado un poco de lado"."Es importante cuidar a los que cuidan y ellos deben hacer bien su rol. En este momento se revalorizó el accionar de los equipos de trabajo", a su vez, resaltó que "a estos recursos humanos hay que darle materiales para que puedan trabajar bien y ahí es cuando se cuida la salud".Además, indicó que "Los profesionales deben tener un compromiso vocacional, eso se fue perdiendo con el tiempo y es algo que se deben revalorizar, es una profesión que necesita entregarse al otro para que esta mejor"."Humanizar la medicina es hacerla mejor, esto no se enseña en las universidades, pero lo aprendimos a través de las sociedades. Las personas pueden recibir mejor su tratamiento que puede ser del mayor valor científico, pero con actos humanos", remarcó.Grieve contó que es oriundo de San José Feliciano y señaló que su padre eran uno de los cuatro médicos de la localidad, y cuando él era chico "yo veía a mi padre atender a todas las personas, y siempre supe que quería hacer lo que él hacía, nunca pensé en otra cosa".Como de tal palo, tal astilla, dos hijos de Guillermo Grieve también decidieron apostar a la medicina, y según relató el doctor "ellos se están formando en Buenos Aires y ojalá tengan el deseo de volver a nuestra ciudad y podamos trabajar en equipo, sería una de las cosas que más me gustaría hacer".Sobre su trayectoria contó que "el agradecimiento de las personas nos llega mucho. Con el correr del tiempo se fue marcando la formación de equipos para hacer verdaderamente medicina"."Cuando llegue a Paraná me marcó mucho saber que era la ciudad con más muertes con accidentes de motos, y en 13 años logramos ser la localidad que menos accidentes tiene, es uno de los logros sociales más importantes", resaltó.Grieve padeció la enfermedad de coronavirus, y señaló que "sabía que tenía que esperar y todo evolucionó bien"."Luego de tener cinco semanas con una meseta de casos controlados, observamos que en la última semana de noviembre y la primera de diciembre comenzaron a disminuir los números", explicó.Al finalizar dijo que "si llegamos bien a las fiestas, en enero y febrero vamos a tener bajos números y nos vacunaríamos a partir de marzo y evitemos la segunda ola que podría ocurrir en abril".