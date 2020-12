Día del Médico: "La pelea a la pandemia no terminó, aún queda un trecho largo"

Asistencia a pacientes

"Estar en la primera línea"

El 3 de diciembre se celebra el Día Nacional del Médico y el Día Panamericano del Médico, establecido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este año el personal de salud fue uno de los más afectados por el coronavirus. Ellos están en la primera línea exponen su vida a diario, para asistir a la población.El Hospital De La Baxada Doctora Teresa Ratto es uno de los nosocomios de referencia provincial en donde se trata a pacientes con coronavirus.Pablo Alterini, cirujano cardiovascular contó acómo es el trabajo durante la pandemia. Él resaltó que "fue un desafío muy grande, nos enfrentarnos a una pandemia por primera vez y tal vez sea la única que nos toque, hace más de 100 años que no ocurría algo de esta magnitud y somos los protagonistas".En tanto, la médica cardióloga, Carolina Casas, resaltó que "fueron muchas cosas para aprender, porque se trata de una enfermedad que no era conocida".Sobre los pacientes con coronavirus, que atendieron en el hospital, señaló que "muchos eran de riesgo, había personas obesas, hipertensas, diabéticas, etc. Fue muy raro que hayan ingresado en esta unidad de terapia intensiva pacientes sin comorbilidades".El hospital de La Baxada recibió una serie de equipamiento médico para poder atender a los pacientes críticos. Sobre este tema, Alterini contó que "todas las camas están con respiradores y se pudo habilitar el sector de alta complejidad. Eso ayudó a descomprimir el sistema de salud público que estaba saturado".", explicó Casas.Consultado Alternini, sobre los pacientes que egresan del hospital dijo que "es importante tener un control, porque hay ciertas complicaciones asociadas al covid, sobre todo el chequeo cardiovascular y más que nada los que quieran realizar actividad física"."Tuvimos un caso que reingresó por covid, pero hasta el momento no es lo habitual, no tuvimos casos graves que hayan vuelto por coronavirus, pero es algo que va a verse", apuntó Alterini.Además, Casas resaltó que es muy importante que las personas no abandonen sus controles habituales. "Por más que haya pandemia los pacientes tienen que seguir con los chequeos".Casas señaló que los meses más duros fue durante el inverno "fue el auge y donde hubo mayor ocupación de camas. Fuimos muy cuidadosos con las medidas de prevención, hace mucho tiempo que no vemos a nuestros padres y abuelos".Alterini, contó que él contrajo coronavirus y estuvo internado en el hospital "no fue grave y por suerte pude recuperarme y volver rápido a trabajar. Hace mucho tiempo que no veo a mi abuela, y todo es por cuidarla".

"Extrañamos un abrazo"

Ambos manifestaron que se extrañan los abrazos, pero están seguros que ya van a volver. ", hasta que tengamos una inmunización colectiva grande con la vacuna, si nos relajamos va a haber una segunda ola grane que sature los sistemas de salud", culminó Alterini.