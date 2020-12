"Ojalá no tengamos que tomar medidas restrictivas", dijo Piaggio

El Intendente habló sobre el lanzamiento que se realizará el viernes que viene en todo el territorio provincial. En este sentido, se refirió a los trabajos en las playas públicas, el trabajo en conjunto con los privados y la realización del Carnaval del País. Pero además, puso mucho énfasis en la necesidad de que haya un comportamiento social responsable para que no se desborde el brote.



Ya es un hecho: el próximo 4 de diciembre se lanzará la temporada de verano 2020/21 en todo Entre Ríos, y en este sentido Gualeguaychú se vuelve a posicionar como uno de los principales puntos turísticos de la provincia.



Esto representa un verdadero desafío no sólo para el Municipio, sino para toda la temporada, sobre todo teniendo en cuenta que varios de los sectores más golpeados por la pandemia pueden tener una oportunidad de tener una recuperación durante los próximos meses.



En este sentido, el intendente Martín Piaggio repasó los próximos puntos a tener en cuenta para poder hacer de la ciudad un destino sanitariamente seguro ante la llegada de viajeros y el disfrute de los vecinos de los espacios públicos, como playas, parques y lugares recreativos al aire libre.



"Estamos chequeando nuestra situación epidemiológica para adentrarnos en esta nueva etapa, que dinamizará sectores que la han pasado realmente mal durante la pandemia, y lo estamos haciendo en el marco de haber trabajado con mucha responsabilidad todos los protocolos. Creo que hoy la pandemia permite encarar esto con cierta cautela, pero al mismo tiempo con mucha fuerza y energía. Luego, iremos viendo semanalmente cómo se comporta el virus", afirmó el Intendente.



En este sentido, se refirió a la puesta a punto de las playas, tanto las públicas como las privadas: "Estamos trabajando muchísimo para ponerlas a todas en condiciones, tanto las que trabajan en manera privada como las públicas, sobre todo el Balneario municipal y la Playa del Puente. El trabajo y el compromiso es tratar de llegar, sobre todo por el arribo del verano y las altas temperaturas, pero también por la necesidad de tener la mayor cantidad de metros cuadrados al aire libre para que las personas puedan disfrutar bajo protocolo y no tiendan a encerrarse".



Sin embargo, al mismo tiempo, Piaggio puso énfasis en remarcar que para que todo esto funcione y sea positivo para toda la comunidad es indispensable que haya responsabilidad social para no tener que tomar medidas que signifiquen un recorte de actividades en caso de que el brote de coronavirus se dispare a nivel local.



"Hay muchas expectativas y hemos trabajado mucho, con mucha responsabilidad. Por eso, en cuanto más compromiso pongamos entre todos habrá más oportunidades de que esto pueda transcurrir. Ojalá que no sea necesario tener que tomar algún tipo de medida restrictiva, pero hay que ir siguiendo y chequeando esta situación", advirtió el mandatario local.



Finalmente, habló sobre uno de los temas que más intrigan actualmente, como lo es la realización o no del Carnaval del País: "Si fuera sólo por las condiciones y variables que existen hoy, evidentemente no están dadas las condiciones y es una actividad que está prohibida, como todos los eventos masivos en el país", afirmó, aunque inmediatamente después aclaró: "Creo que si uno lo piensa desde las fechas tradicionales del Carnaval del País, es muy difícil llegar a ese momento. Pero existen otras alternativas como reconfigurar las fechas, y creo que los organizadores tienen una prudencia sobre el caso para analizar si esta situación cambia. Si fuera sólo por las condiciones de hoy, es difícil imaginar el típico carnaval que arranca en enero".



¿Abrirá Puerta del Sol este verano?

Durante la charla mantenida con El Día, el intendente Piaggio explicó cuál es la situación actual del predio "Parque del Sol", conocido anteriormente como "Puerta del Sol". Según especificó el mandatario local, la pandemia dejó trunca las negociaciones que el Municipio llevaba adelante para la adquisición definitiva del lugar, sin embargo aclaró que las negociaciones siguen en marcha y el que objetivo de la Municipalidad es contar con esas playas durante este verano.



"Teníamos una suerte de preacuerdo mediante el cual se especificaba que abril y mayo eran las fechas en las cuales íbamos a poder comprar el lugar y que eso aumentara el patrimonio público de los gualeguaychuenses y el acceso para todos los vecinos al río. Pero este era el esquema prepandemia", manifestó el intendente y agregó: "Tras todos estos meses, hemos seguido con un muy buen vínculo con los propietarios del lugar y ahora se está redondeando un nuevo pre-acuerdo para poder tener de nuevo la playa".



"Estamos continuando las mesas de diálogo para ver en esta temporada qué podemos proponer con Parque del Sol. Estamos todavía con el privado buscando un esquema que permita, sobre todo, retomar las conversaciones que propiciaron esto el año anterior, que justo la pandemia interrumpió", informó.



Lo cierto es que la importancia de Parque del Sol no sólo radica en la ampliación de espacios públicos sino también en la necesidad de contar con lugares al aire libre para poder brindar a los vecinos y a los turistas.



"Es imperioso tener lugares al aire libre, y Parque del Sol son 30 hectáreas que pueden contener a nuestros vecinos y potencialmente a los turistas que vengan a la ciudad. Esta es la primera necesidad. Y en este acuerdo que estamos tratando de lograr, vamos a ir viendo las diferentes figuras, ya sea de alquiler o de compra o diferentes modalidades que nos permitan ir financiando la compra según las posibilidades que tenga el Municipio. Por eso, lo que está primando en esta mesa de diálogo es la gran necesidad de tener playas para contener a la gente. A mayor cantidad de metros cuadrados, mayor posibilidad de respetar el distanciamiento necesario", concluyó.