De a poco, los hospitales de Rosario vuelven a realizar las cirugías programadas

Los hospitales Centenario y Provincial de Rosario, así como los demás del sur de Santa Fe, empezaron a realizar las cirugías programadas que habían quedado suspendidas ante el pico de la pandemia. Ahora, ante la merma de casos de coronavirus, lentamente también comienza a reactivarse la atención en los consultorios externos y en los centros de salud provincial.



En cambio, se mantendrán las reestructuraciones que se realizaron en los hospitales para habilitar más camas de atención a pacientes con Covid-19, para seguir dando respuesta y para estar preparados en el caso de que se produzca un rebrote.



Así lo confirmó el director de Salud provincial de tercer nivel de complejidad, Rodrigo Mediavilla, y manifestó que "lentamente" se están volviendo a realizar las cirugías programadas.



El funcionario indicó que será un proceso lento en el que se irán reactivando los distintos servicios. "La merma en los contagios permitirá empezar a operar algo de lo suspendido", expresó.



A su vez, aclaró que no se quiere generar ninguna ansiedad en quienes tenían una cirugía programada y en su momento fue suspendida por la pandemia. El funcionario aconsejó que cada paciente consulte con su médico de cabecera sobre su situación particular para ver cuándo podrá efectuarse la práctica pendiente.



Igualmente, Mediavilla subrayó que en el caso de que aparezca un rebrote de coronavirus, "todo el sistema de contingencia está listo para dar marcha atrás si fuera necesario afrontar una segunda ola de contagios".



El funcionario destacó que si bien se están activando algunas cirugías, con muchísima cautela, "es importante seguir cuidando todos los protocolos para prevenir y retrasar lo más posible la llegada de un rebrote".



En cuanto a qué cirugías se realizarán, los médicos determinarán cuáles son las más urgentes y las que aún pueden esperar.



Por su parte, los centros de salud provincial retomaron cierta "normalidad" en la atención y ya comenzaron a realizarse actividades propias de la atención primaria de la salud.



Reorganización



Respecto a la reorganización y redistribución implementada en los hospitales provinciales para atender a la urgente demanda de camas por coronavirus, Mediavilla dijo que esto continuará igual.



"La disponibilidad de camas sigue siendo un problema", advirtió. Por esto no habrá modificaciones aunque ahora no haya tanta cantidad de internados por Covid-19.



En septiembre de este año se trasladó el servicio de pediatría del Centenario a los hospitales de Niños Zona Norte y Eva Perón.



A su vez, el hospital Provincial también trasladó la unidad de cuidados intensivos pediátricos al de Niños Zona Norte con el objetivo de despejar camas para adultos con Covid-19, a la vez que se reformuló el sistema de filtros y ventilación específica.



A fines de agosto, la ministra de Salud provincial anunció la suspensión de todas las cirugías programadas ante el aumento desmedido de la curva de contagios que comenzó en esas fechas.



Así se puso en marcha un plan de contingencia para evitar que se saturara el sistema de salud y se pudiera dar respuesta sanitaria en momentos donde la demanda de atención fue creciendo de un modo exponencial.



En este momento, cuando la curva de contagios parece haberse amesetado, los centros de salud comienzan a reactivar la actividad normal. Y si bien todo está listo para dar marcha atrás, los consultorios externos intentarán volver a atender en el horario que se manejaba anteriormente, pero también con todos los protocolos para que no se amontone gente en las salas de espera, y con turnos más distanciados.



A su vez, los médicos tendrán que reorganizar las cirugías que quedaron suspendidas en este año de pandemia y rever la urgencia de cada paciente.



Centros de salud retoman la atención primaria



El personal de los centros de salud provincial celebra realizar talleres, campañas de vacunación y atender cuadros tradicionales de esta época del año, porque todo esto demuestra una merma en las consultas por coronavirus, que hasta el momento saturaron todos los consultorios.



La directora provincial de articulación de primer y segundo nivel de atención de Salud, Laura Ortube, confirmó que esta semana se realizaron, con todos los protocolos y al aire libre, los talleres de no violencia de género en los Centros de Salud provincial de Rosario.



"Estamos volviendo a la atención primaria", confirmó la funcionaria y contó que se está llevando adelante un relevamiento de vacunación y convocando a los pacientes que no se aplicaron las dosis.



Ortube comentó que, si bien la gente comenzó a acercarse al centro de salud, todavía no como lo hacían antes de la pandemia. Y remarcó la necesidad de que las mujeres se realicen los controles ginecológicos, y los hombres los de cáncer de próstata y colon.



"Es importante retomar los controles de las enfermedades crónicas y los estudios de laboratorios", abundó.



En este momento los centros de salud están atendiendo con turnos para evitar la acumulación de gente en las salas de espera y consultorios. (La Capital)