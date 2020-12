Pfizer pidió autorización para aplicar en Argentina su vacuna contra el Covid-19

El laboratorio Pfizer presentó la documentación ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para que autorice el uso de su vacuna contra el Covid-19 en Argentina."Hoy se presentó en el ANMAT Pfizer para autorizar la vacuna en la Argentina", dijo el ministro de Salud, Ginés González García y explicó que el procedimiento "exige toda la documentación de los estudios que se han hecho".Según indicó, ante la urgencia que impone la pandemia "lo que se está haciendo es una cuestión más rápida de autorización".Si bien el ministro no dio fecha para que se complete el proceso de autorización, consideró que a su juicio Pfizer "tiene holgadamente todo lo que tiene que tener" para conseguir el aval de la ANMAT."Si aprobó el Reino Unido yo estoy convencido en que tiene holgadamente todo lo que tiene que tener, pero no puedo anticiparlo porque no depende de mi, es una decisión técnica", explicó.Gran Bretaña se convirtió este miércoles en el primer país del mundo en aprobar la vacuna Pfizer/BioNTech COVID-19 para su uso, que se implementará desde la próxima semana.Sobre los operativos de vacunación, Ginés González García dijo que la idea es arrancar en la primera quincena de enero, aunque en ese caso sería con la vacuna rusa y no todavía con la de Pfizer."Tenemos gente trabajando con las provincias, no es simple porque es muy masivo, tiene mucho volumen y tienen características de temperaturas todas distintas para conservarlas y la logística es complicada", explicó.Y agregó: "Pfizer ahora nos anunció que lo que pensaba ser a fin de diciembre o principio de enero, ahora dice que no, que tuvo inconvenientes y no sería hasta febrero. Así nos dijo últimamente, van cambiando las cosas".En cuanto a la cadena de frío que necesita la vacuna de Pfizer, el ministro reconoció que se trata de un tema complejo, ya que "cuando la vacuna se descongela" su utilidad "dura muy poquito"."Son detalles que parecen tontos pero son fundamentales. Por eso es un desafío, pero queremos hacerlo para sacarnos esta tragedia que estamos viviendo desde hace tiempo", aseguró.-PFIZER S.R.L, nombre: VACUNA DE ARN DEL SARS-COV-2Fecha de comienzo de presentación de documentación: 02 de diciembre de 2020-HLB Pharma Group, nombre: SPUTNIK VFecha de comienzo de presentación de documentación: 02 de noviembre de 2020-Astra Zéneca S.A., nombre AZD-1222Fecha de comienzo de presentación de documentación: 05 de octubre de 2020