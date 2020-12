Recomiendan circular con precaución ante la presencia de lluvias en la provincia

El gobierno, a través de Vialidad Provincial brindó un comunicado de precaución a quienes circulen por rutas y caminos de la provincia ante la presencia de lluvias en algunos departamentos. La franja del centro entrerriano registra el mayor volumen de milímetros en lo que va del día.



La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) a cargo de Alicia Benítez, informó sobre el estado de la red caminera de la provincia y recomendó transitar con suma precaución por la presencia de intensas lluvias y tormentas en algunos departamentos entrerrianos. Los caminos mejorados se encuentran pesados (ripio y brosa), las trazas naturales se sugiere evitarlas y por las rutas pavimentadas como la 11 y la 26, entre otras, se recomienda respetar las medidas de seguridad.



En relación a los datos aportados por las zonales en el transcurso de la mañana, se conoció que en el departamento Paraná se registraron intensas lluvias y tormentas en zonas como María Grande sumando un registro de 150 milímetros, Cerrito con alrededor de 60 mm. En tanto, en el departamento Victoria hasta el medio día el registro marcó un promedio de 65 mililitros, Nogoya 30 mm, con la presencia de granizos, Diamante 30 mm, Tala 25 mm



En el norte de la provincia, si bien en la mañana no se registraron lluvias, según se conoció pasado el medio día comenzó a llover intensamente en algunas zonas del departamento Federación y en el sur como en el departamento Gualeguaychú y Gualeguay comenzó a llover tenue en el transcurso de la mañana.



Asimismo, se recuerda que los datos se irán actualizado durante la jornada y a medida de como siga el clima en los departamentos entrerrianos.



Por último, se recomiendan tener suma precaución al dirigirse por rutas pavimentadas ya que podrían presentar acumulación de agua, por lo tanto, tomar las medias de seguridad como no sobrepasar en zonas no permitidas, respetar los límites de velocidad, luces bajas encendidas, mantener distancia entre vehículos, usar cinturones de seguridad, y otras.