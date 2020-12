El Hotel Embajador de Gualeguaychú deja de funcionar como área de aislamiento

Institucionales Gualeguaychú levanta los controles en los accesos a la ciudad

Con motivo del anuncio de la temporada de turismo 2021, el Hotel Embajador informó al hospital su intención de volver a reabrir las puertas como complejo de hospedaje para turistas.Por esa razón, desde el 24 de diciembre los pacientes con síntomas leves de COVID-19 que transitaban el periodo de aislamiento en ese dispositivo serán derivados a un área de internación en el pabellón dos de la unidad Bicentenario.El sector está habilitado como el primer pabellón donde se alojan los pacientes de las salas 2 y 3 que fueron trasladados en agosto pasado. Contará con los servicios necesarios y con personal de enfermería.Asimismo, Elías indicó que desde hace varias semanas no se utiliza el Hotel Posada Ata Má porque "la cantidad de pacientes es baja y las habitaciones del Embajador eran más que suficientes".Respecto de la apertura de la temporada turística en la ciudad y el supuesto impacto en el sistema de salud, Elías precisó que "no necesitamos un hospital de campaña, lo que verdaderamente necesitamos es que todos tomen los recaudos y cuidados para evitar los contagios". Enfatizó que se necesita "concienciar sobre que la pandemia seguirá hasta que llegue una vacuna" y apostó por la "responsabilidad colectiva"."Mantener el distanciamiento social, usar los elementos de protección personal, una higiene de manos frecuentes y evitar las aglomeraciones son parte de las mejores medidas que podemos tomar. Si yo me cuido estoy cuidando al otro. Sin esa prevención social, el sistema de salud no podrá hacer nada y dar las respuestas de atención como las que se dieron hasta hoy", agregó."Entiendo la necesidad económica del sector turístico y creo que ellos, los comerciantes, los hoteleros, los medios y el municipio pueden ser eficaces en la prevención haciendo lo que se debe. Si yo cuido que no haya contagios en mi complejo o comercio estoy cuidando que tengamos una buena temporada", detalló el director del Centenario al sitioFinalmente adelantó que habrán "campañas de concientización del municipio y otras organizaciones en la temporada" y que los turistas que se detecten con Coronavirus positivo y presenten un cuadro leve serán derivados a su ciudad de origen para completen en su hogar la cuarentena".