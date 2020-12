El padre de Fernando pidió que la Justicia actúe ante los dichos de tres Pumas

"ES NECESARIO ENSEÑAR A LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA Y EL RACISMO"



* Por Silvino Báez, padre de Fernando Báez Sosa,... Publicado por La Garganta Poderosa en Miércoles, 2 de diciembre de 2020

El padre de Fernando Báez Sosa, el joven al que un grupo de rugbiers asesinó a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell, pidió que la Justicia actúe ante las "expresiones racistas y xenófobas" de los tres jugadores de Los Pumas.Silvino Báez aseguró que no está en contra del rugby pero reclamó que se enseñe "a luchar contra la violencia y el racismo"."Esta semana se vieron los dichos de varios jugadores de rugby, las expresiones racistas y xenófobas, y de todo lo que dijeron debería hacerse cargo la Justicia" sostuvo el padre del joven que tenía apenas 18 años.En un texto que reprodujo la revista La Garganta Poderosa, Silvino Báez insistió con que no está "en contra del rugby", pero reclamó "que en el deporte se siga educando"."Yo no estoy en contra del rugby ni de ningún otro deporte; simplemente creo que es necesario enseñar a luchar contra la violencia y el racismo, porque esas personas que lo patearon hasta matarlo no tienen vergüenza para pegarle a un pibe que está desmayado en el piso. Y todos esos pibes que no dejaban que sus amigos lo ayudaran, todos esos que estaban atajando a los demás pibes para que no pasaran, tampoco", precisó.En las últimas horas, el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, había vinculado los mensajes del capitán de Los Pumas, Pablo Matera, y de sus compañeros Guido Petti y Santiago Socino, con el asesinato de Fernando Báez Sosa al advertir que "hay que trabajar mucho en el rugby"."Hablé con el presidente de la UAR, me preocupa muchísimo, pero no es nuevo. La medida puede ser ejemplar y la toman atinadamente, pero el problema es mucho más profundo", advirtió Lammens en declaraciones a Futurock.El funcionario, sumó: "No olvidemos que venimos de arrancar un año con el asesinato de un chico en manos de un grupo de rugbiers. No quiero estigmatizar, pero sí creo que hay que trabajar mucho en el mundo del rugby".Después de la lluvia de críticas a Los Pumas por no haber hecho un homenaje a Diego Maradona antes del partido ante los All Blacks en Australia, en las redes se viralizaron mensajes xenófobos y violentos en Twitter que Matera, Petti y Socino escribieron años atrás.La Unión Argentina de Rugby (UAR) anunció sanciones para los tres y le quitó la capitanía a Matera.Los tres rugbiers pidieron disculpas a través de distintos posteos en instagram. Matera, el más cuestionado, habló de las "barbaridades" que había escrito y argumentó: "No imaginaba en quién me iba a convertir".Los mensajes que los rugbiers escribieron cuando tenían entre 18 y 20 años se viralizaron en medio de las críticas que Los Pumas recibieron por no haber realzado un homenaje a Diego Maradona antes del partido con los All Blacks. Fuente: (Clarín).-