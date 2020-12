Alerta sobre invasión de cotorras: "Son una plaga, se comen los sembrados"

Las provincias de Mendoza, Corrientes, Santiago del Estero y Buenos Aires miran con atención el avance de las aves cata común o cata Verde, conocidas como "cotorritas", por el daño que provocan en algunos cultivos, luego de que fueran declaradas plaga en la comunidad española de Madrid y en zonas de Chile, sobre este tema, Diego el dueño de Almacén de Mascotas dijo aque "la cotorra argentina es el lorito verde que se ve en la costanera y en los árboles altos que hacen grandes nidos"."Estas aves no son originarias de Entre Ríos, sino que es del sur de Córdoba, pero ya es un ave que se encuentra en Buenos Aires, Corrientes Santa Fe, hoy es una plaga en el país", señaló.A su vez, informó que "las cotorras se alimentan a base de semillas y ahora al ser mayor cantidad de aves, buscan en los sembrados"."Ellas hacen sus nidos de manera muy particular, son grandes y utilizan ramas con espinas para proteger el nido, lo hacen generalmente de seis bocas, y viven varias parejas. Son como departamentos", resaltó.En cuanto a la época de reproducción dijo que "ocurre cuando hace mucho calor, la primera saca es a fines de noviembre, principios de diciembre y la otra a finales de enero. Cada cotorra puede poner hasta 10 huevos y nacen la mayoría".Consultado sobre las personas que eligen estas aves de mascotas, señaló que "en Entre Ríos es una costumbre, porque es una mascota que se consigue fácil, no es necesaria tenerla en jaulas y pueden repetir hasta 100 palabras".En este sentido contó que "los loros paraguayos pueden aprender hasta 1.000 palabras".