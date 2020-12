Caso de violencia animal: veterinaria salvó a una perra violada con un palo

Un caso de violencia animal conmociona a la localidad de Caucete, San Juan. Una médica veterinaria atendió a una perra que se encontraba en mal estado, descubrió que el animal había sido violado con un palo, que habían dejado en su interior.

"Esto sucedió anoche. Vecinos del barrio Justo P. Castro 2 llegaron con una perrita callejera que ellos cuidan porque se habían dado cuenta de que no podía orinar. Cuando empecé a atenderla no entendía qué pasaba", comentó Romina Gil, la médica veterinaria que le salvó la vida a la perrita.



Y contó que, ella revisó al animal e intentó tratarla con una sonda, pero no podía ingresar. Entonces, decidió sedarla. Fue entonces que detectó un cuerpo extraño en el interior de su vagina.

"No lo podía creer. Alguna persona perversa y depravada le había introducido un palo. Afortunadamente, pude extraerlo", dijo aún conmocionada la especialista, que decidió compartir el caso en sus redes para generar conciencia y pedir ayuda y consiguió que la publicación se viralizara rápidamente.