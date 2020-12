Prohibieron una marca de dióxido de cloro y un agua alcalina hidrogenada

A través de la Disposición 8783/2020, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y la comercialización en toda la Argentina del producto rotulado como "Solución de dióxido de cloro (ClO2) 3000 ppm Los Angeles Cds", en cualquiera de sus presentaciones.



La investigación se inició después de que la firma INAP denunciara que el producto, promocionado en Facebook, utiliza de manera irregular su propio número de aprobación "para la producción y comercialización de un producto que no le pertenece".



La empresa aclaró que "el producto promocionado no es propio, que no tienen relación alguna con la fabricación y/o comercialización del mismo, ni con las personas involucradas, resultando por lo tanto ser un producto ilegítimo".



En plena pandemia del coronavirus, la ANMAT remarcó que el uso de dióxido de cloro no está aconsejado por la OMS ni por el Ministerio de Salud de la Nación.



"Consumidos bajo la creencia de que ofrecen soluciones para la prevención y tratamiento de determinadas enfermedades, provocan efectos adversos graves para la salud", expresaron desde la Administración.



Entre las posibles consecuencias de su ingesta se encuentran irritación en el esófago y estómago, vómitos, diarrea, intoxicaciones severas, trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales. Su inhalación, además, puede provocar edema pulmonar, neumotitis química, bronquitis crónica y erosiones dentales.



En agosto pasado, la ANMAT había mandado a eliminar más de 400 publicaciones de dióxido de cloro en las redes sociales y en las plataformas de venta online.



Por otro lado, la Disposición 8784/2020 prohíbe la comercialización en toda la Argentina y en las plataformas de venta en línea del producto: "'Agua Alcalina Hidrogenada', Pura salud, Disfrutá de la Pureza del Agua Alcalina, marca: Acqualina, RNPA: exte N° 4036-46872/20, RNE exte N° 06997-101/20, Liliana Lucía Veliz CUIT: 23-20376754-4, Ruta Nacional N° 8 - km 77.200, Parada Robles- Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires".



En este caso, la denuncia fue presentada por un consumidor. Las autoridades detectaron que los números de registro de establecimiento y de producto no existen en las bases de datos oficiales.



Una auditoría realizada al establecimiento "evidenció que no se encontraban las condiciones higiénico sanitarias necesarias para la elaboración de alimentos".

Fuente: Clarín