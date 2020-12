Desde enero aumentarían hasta 20% las tarifas de Internet, cable y telefonía

Las firmas proveedoras de Internet, televisión por cable y telefonía fija y móvil ya han comunicado a sus usuarios que a partir del próximo mes -enero de 2021- recibirán aumentos de hasta un 20%.



La suba, argumentan, es por "los incrementos que no pudieron realizar" durante la mayor parte de este año por disposición del Gobierno nacional en el marco de la cuarentena por la pandemia de Covid-19.



"Con el fin de de poder mantener la calidad de los servicios y en virtud de que la última actualización de precios fue realizada en el mes de marzo del corriente, informamos que el 1 de enero de 2021 modificaremos los mismos hasta un 20%", informó en la factura de diciembre la empresa Cablevisión Fibertel a sus clientes.



En mayo, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informó que habían llegado a un acuerdo con las empresas para que no hubiera aumentos hasta el 31 de agosto.



Pero cuando las compañías habían anunciado ya ajustes del 11% para septiembre, el presidente Alberto Fernández tuiteó que congelaba hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a Internet y a TV paga, además de declararlos servicios públicos esenciales. "De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas", señaló el presidente.



"De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado", añadió el mandatario.



TeleCentro también informó en las facturas con vencimiento a noviembre que los precios se actualizarán hasta un 20% a partir de enero de 2021.



Fernández, en su momento, sacó el decreto 690/2020 que declaró los servicios de telefonía, Internet y cable como "públicos, esenciales y estratégicos en competencia".



Las compañías cumplen con su obligación de informar un mes antes a los clientes sobre nuevos aumentos. El Gobierno ya aprobó el aumento y sería anunciado en lo que resta de la semana.