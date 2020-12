La salud de Alejandro Sabella sufrió complicaciones

El exentrenador de la selección argentina ingresó al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires el jueves a causa de una retención de líquido en sus piernas por la que decidió hacerse estudios y quedó internado por precaución.



No obstante, con el transcurrir de los días y la debida atención médico el estado de Sabella fue mejorando y se encaminaba hacia el alta, pero contrajo un virus intrahospitalario, que lo complicó por una insuficiencia cardíaca que arrastraba.



Aunque aún no hubo un parte médico oficial que diera mayores precisiones, desde el círculo íntimo del técnico subcampeón del mundo en Brasil 2014 y ganador de la Copa Libertadores con Estudiantes comunicaron que su vida no corre riesgo, pese a la complejidad del cuadro.