Turismo: Un 53% de hoteles de Concordia no abrirá sus puertas en diciembre

Leandro Lapiduz, presidente de la Asocaciación Hotelero-Gastronómica de Concordia, confirmó a Elonce que el 53% de los hoteles no abrirán este mes.



"Estamos trabajando haciendo un plan con la Secretaría de Turismo. Hacemos un plan para ir habilitando ciertos atractivos turísticos. Esto es primordial para ir vendiendo algunas plazas. Hoy la certeza es la apertura de termas, de playas. Si bien hay una línea nacional y provincial se trabaja en cómo sería a nivel local", remarcó.



Aseguró que "veíamos la apertura hotelera muy difícil por grandes endeudamientos que tenían y hoy la situación es compleja para los establecimientos medianos y grandes. Muchos no abrirían en diciembre, quizás sí en enero. Otros establecimientos más pequeños, familiares, sí abrirán en diciembre. Diciembre será un mes muy complejo".



"El mes que viene se termina el ATP para pagar el 50% del sueldo de los colaboradores. Muchos están en una situación complicada, todavía viendo cómo resolver eso. Aún no hay respuestas. A este sector le va a llevar un año recuperarse. No por abrir la temporada se trabajará normal, sino que seguramente será al 50%", dijo.



Asimismo, remarcó que "de 25 y 30 establecimientos de Concordia, un 53% no va abrir en diciembre. Depende cómo se dé todo se va a ir analizando. Nadie quiere tener cerrado pero la situación es difícil".



"Si no viene un gran número de turistas, tener abierto puede generar más pérdidas que ganancias", agregó. Elonce.com