Día del Mate: las claves para preparar y poder cebar un buen mate

Cada 30 de noviembre celebramos el "Día Nacional del Mate", a partir de la ley sancionada en diciembre de 2014 por el Congreso de la Nación que conmemora el nacimiento del caudillo "Andresito" Guacurarí.Tomar mate para los argentinos, es mucho más que beber una infusión. Tomar mate acerca a los amigos y familias, es comparitr las ganas de estar juntos, no importa las edades ni clase social.También, el mate aporta a nuestro organismo numerosos beneficios: tiene reconocidas propiedades antioxidantes y energizantes, avaladas por investigaciones científicas.Preparar y tomar mate es una ceremonia, y como tal merece dedicarle tiempo y espacio. El resultado, si empezamos así, siempre será satisfactorio.En la actualidad el mercado ofrece diversidad de marcas y blends de yerba mate, desde sabores suaves hasta los más intensos, con o sin hierbas medicinales, endulzadas o no. Hay para todos y para todas las ocasiones.Empezar siempre con agua tibia; lo ideal es empezar a cebar el mate a medida que se calienta el agua. Si utilizamos una pava tradicional, es bueno ir aumentando gradualmente la temperatura y tomando los primeros mates para ir testeando el sabor y temperatura óptima: 75ºC. Esto es para asegurarnos que "no se queme la yerba" y así podamos invitar un rico mate.Comenzamos a cebar los mates vertiendo el agua lo más cerca posible de la bombilla para evitar mojar toda la yerba. De esta manera, "el mate rinde más" porque cada vez que volquemos agua al recipiente, la yerba que está seca irá alimentando, liberando, gradualmente, el sabor.En este paso es importante regular la cantidad de agua para evitar mojar toda la yerba. Dicho de otro modo, una cantidad moderada de agua, asegura una mateada más rendidora.Para que se entienda bien: si cebamos mates mojando toda la yerba, los mates van a ser "lavados". "Lavados" quiere decir mates sin sabor y que hacen necesario cambiar la yerba.Después de colocar la yerba en el recipiente, cubrir la boca del mate con la mano y sacudirlo enérgicamente para mezclar bien los componentes (palo, polvo y hojas) y darle equilibrio al sabor.También puede vaciarse la mitad del paquete en otro recipiente y mezclar cada mitad para asegurarse una mezcla homogénea. Una vez que esté bien mezclado, puede guardarse en un recipiente hermético o en el mismo paquete bien cerrado.Se recomienda mover lo menos posible la bombilla una vez que se inicie el mate. ¿Las razones? Porque se puede tapar y también, al mover la bombilla la yerba seca que alimenta los mates, se moja más rápido y el mate "rendirá" menos.Para mantener el sabor y asegurar un buen mate, hay cebar constantemente, o sea, darle continuidad a la ronda evitando que se enfríe el mate.La presencia del Covid 19 obligó a reforzar los cuidados individuales, por ese motivo desde el todo el sector yerbatero se trabaja para brindar tranquilidad, tanto a los operarios de la actividad como a los consumidores, por medio de protocolos en los establecimientos y recomendaciones para disfrutar del mate de manera individual."Tomá mate, tomá precauciones" y "Cada uno con su mate, nos cuidamos entre todos" fueron los lemas de las campañas lanzadas en medios de comunicación y redes sociales.La respuesta de los materos no se hizo esperar y la práctica del mate individual prendió rápidamente; además de acentuar la higiene de los utensilios como mate, bombillas y termos; e incluso de los paquetes de yerba antes de guardarlos en la alacena.-Limpiar bombillas (sumergir en agua hervida por un minuto o en lavandina diluida por cinco minutos)-Higienizar correctamente los mates y dejar secar boca arriba para evitar humedad y hongos-Higienizar los termos rociando su exterior con alcohol diluido o lavandina diluida-Limpiar el exterior de los paquetes de yerba mate con alcohol diluido o lavandina diluida y secar servilleta de papel o paño limpio. También se puede guardar la yerba en recipientes limpios y herméticos. Fuente: (INYM).-