Vizzotti: "Casos bajan, pero la pandemia no pasó y hay que seguir cuidándose"

La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló hoy que si bien los contagios por coronavirus a nivel nacional bajan -el promedio de los últimos días es de 7.706 nuevos casos diarios- "la pandemia no pasó y hay que seguir cuidándose y trabajando en identificar los casos sospechosos y aislar contactos para seguir sosteniendo el descenso".Al brindar el reporte de la situación epidemiológica en el país, Vizzotti reiteró que "el 80% de las personas fallecidas es mayor de 60 años" y describió las estadísticas nacionales en cuanto a comorbilidades para definir los factores de riesgo más allá de la edad."La diabetes y la obesidad son dos factores de riesgo importantes. Cuando uno analiza las personas fallecidas encuentra que el 12% tenía hipertensión más diabetes; el 7,7% hipertensión más obesidad y el 6,4% diabetes más obesidad", describió la funcionaria.Otros factores de riesgo que se identificaron son "el 3,2% tenía hipertensión más insuficiencia cardíaca; el 1,4% hipertensión más asma y el 1,2% hipertensión más enfermedades neurológicas"."Todos las personas somos susceptibles a enfermarnos pero quienes no tenemos estos factores de riesgo quizás no tenemos complicaciones pero somos transmisores del virus y podemos enfermar a quienes sí los tienen y la posibilidad de impacto en su salud es alta", señaló.Y continuó: "Quienes presentan estas comorbilidades o son mayores de 60 años deben intensificar los cuidados para evitar el riesgo de contagio".Vizzotti recordó la importancia de las medidas de prevención como uso de tapabocas, distancia de dos metros, lavado de manos y elementos de uso frecuente y evitar reuniones en espacios cerrados.Por su parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, informó que ayer se reportaron 5.432 nuevos casos de coronavirus, de los cuales sólo el 20 por ciento corresponden a AMBA.Con estos registros, suman 1.418.807 los casos positivos en el país desde el comienzo de la pandemia.El promedio de casos diarios de los últimos siete días es de 7.706 y Argentina presenta una tasa de 3.127 casos por cien mil habitantes.Ayer se notificaron 151 nuevas muertes (76 hombres y 75 mujeres) y al momento la cantidad de personas fallecidas por coronavirus en el país es 38.473; la letalidad (muertes sobre casos confirmados) es de 2,7 por ciento y la mortalidad es de 847 por millón de habitantes.Unas 4013 personas permanecen en unidades de terapia intensiva de todo el país por coronavirus, en tanto que la ocupación por todas las patologías a nivel nacional es de 56,2%.Las provincias con ocupación más alta son Río Negro (89%), Neuquén (88) y Chubut y Santa Fe (79%).Las únicas jurisdicciones que continúan en Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) son Bariloche (Río Negro) y Puerto Deseado (Santa Cruz).Hay 1.249.843 pacientes recuperados y 130.491 casos confirmados activos.En las últimas horas fueron realizados 17.338 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.873.231 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 85.357 muestras por millón de habitantes; la positividad (confirmados sobre test realizados) actual es del 42,3% .Según los reportes oficiales, el día que más nuevos casos hubo por fecha de inicio de síntomas fue el 13 de octubre con 15.908 casos y el 9 de octubre fue el de más fallecidos con 382 decesos.