Trabajadores de Salud de Concepción del Uruguay inician un paro de 48 horas

"Es un desgaste muy grande, en este momento no hay camas en el hospital, el personal está agotado y está pidiendo una respuesta por parte del Ministerio", dijo la Secretaria gremial de ATE, Seccional Uruguay, Rosa Pizatti.



"Ya hicimos muchas movilizaciones, caravanas y marchas respetando el distanciamiento y con barbijo. Se llamó a una conciliación obligatoria en su momento, y no se tuvo la respuesta deseada", recordó la dirigente de ATE y precisó: "El personal de Salud sigue reclamando por la devolución de francos, consideramos que es totalmente anticonstitucional porque se dice que todo trabajo debe ser remunerativo, no a cambio de francos. Los trabajadores están saturados, no nos dan los suplentes por el personal de riesgo Covid, y en algunos lugares no están dando vacaciones".



A esos planteos se suma el pedido de apertura "urgente" de la paritaria, debido a que "hace 18 meses que no tenemos un aumento que repercuta en nuestro salario", y la sanción de la Ley de Enfermería que sigue en el Senado. Sobre este tema particular Pizatti explicó que no han sido convocados al debate. "No nos dicen qué es lo que se va a modificar, hay un hermetismo y no tenemos participación", cuestionó.



El rechazo a las modificaciones en el sistema previsional también formará parte del pliego de demandas.



La medida de fuerza alcanzará al personal del hospital y de los centros de Salud. Además del paro se prevé la realización de asambleas, y si el tiempo acompaña se instalará un carpa. Se garantizan las guardias. (APF)