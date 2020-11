Esta semana se podrán tramitar los permisos para viajar a la Costa bonaerense

Con una plataforma que estará disponible en los próximos días para tramitar los permisos y medidas adecuadas a cada destino, el martes se pondrá en marcha la temporada de verano en la Costa Atlántica bonaerense en el marco de la pandemia por coronavirus.El gobernador Axel Kicillof informó el sábado que en los próximos días estará lista la aplicación para que cada uno solicite las autorizaciones para poder ingresar a su destino.Según precisaron desde distintos gobiernos comunales, las solicitudes para esta temporada -que comienza el 1 de diciembre y se extiende hasta el 4 de abril- serán tramitadas a través de la web www.argentina.gob.ar/verano, a la que también se podrá acceder desde las aplicaciones Cuidar y Mi Argentina.En cada caso, deberá indicarse la ciudad y las fechas elegidas para vacacionar, los datos del grupo familiar, y a continuación se generará la solicitud del certificado, que será evaluada por cada jurisdicción, y que una vez aprobada asignará un documento que puede portarse de manera impresa o en la misma aplicación.Según informó la Gobernación a los distintos destinos, desde el 1 de diciembre hasta el 15, los pedidos serán aprobados automáticamente, y a partir de la segunda quincena, cada comuna tendrá la posibilidad de autorizarlos o rechazarlos, de acuerdo a la situación epidemiológica."No va a ser una temporada cualquiera, sino una en pandemia", coincidió en ese sentido Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredon, cuya cabecera es Mar del Plata, principal destino turístico de la costa.Cada distrito ha trabajado durante los últimos meses para adecuar las normativas a cada caso, y en Mar del Plata, por ejemplo, los balnearios permitirán una ocupación máxima de seis personas para carpas y cuatro para sombrillas, y exigirán el uso de barbijo en los espacios comunes.En ese sentido, el titular del Ente Municipal de Turismo, Federico Scremin, dijo a Télam: "Tenemos previsto con trabajar en el control de lo que son sobre todo las playas públicas que tienen mayor cantidad de visitantes, que suelen tener las mayores aglomeraciones, con presencia en los ingresos y en la misma playa, recordando la importancia de los protocolos y del distanciamiento".En el caso de restaurantes, bares y cervecerías, solo se admitirán mesas compartidas hasta diez personas y funcionaran al aire libre o en terrazas adaptadas, mientras que los boliches solo podrán funcionar al aire libre, sin pistas habilitadas.En la ciudad de Villa Gesell, por su parte, habrá un sistema de banderas en las playas que indicarán si se encuentran saturadas o no, y en la web del Municipio se podrá observar en tiempo real la situación de cada uno de sus 80 balnearios.El intendente del distrito, Gustavo Barrera, adelantó que en esta temporada de verano "no se habilitarán los boliches, ni se permitirán los encuentros bailables en paradores turísticos".En el caso del partido de La Costa, los visitantes podrán descargar la aplicación "Viví La Costa", para informarse sobre cuestiones turísticas y sanitarias, y su intendente, Cristian Cardozo, dijo a Télam: "En las 14 localidades del partido vamos a presentar una agenda diaria de nuevas propuestas saludables, recreativas y naturales para poder disfrutar de una temporada muy especial".Adelantó además que pondrán en marcha el programa "Alerta La Costa", un sistema de seguridad "con múltiples canales que permitirá realizar reportes o denuncias por cuestiones que puedan afectar tanto su seguridad como la de terceras personas".El intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, explicó por su parte a Télam que "los balnearios van a funcionar con mucho protocolo y con distancia entre sector privado y público".Precisó además que "no habrá espectáculos públicos masivos", aunque se ofrecerán algunas propuestas en espacios abiertos, como el anfiteatro de Santa Clara del Mar, "donde los artistas puedan tocar al aire libre, ante un número determinado de personas".En el caso de Necochea, el intendente Arturo Rojas, puntualizó: "Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para tener la mejor temporada"."Haremos cumplir a rajatabla los protocolos, para que quien nos visite se sienta seguro, a gusto y pudiendo disfrutar de unos días de descanso de la mejor manera posible" señaló en diálogo con Télam.