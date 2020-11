Exigieron justicia por adolescente muerto en accidente de moto

A nueve meses del trágico accidente registrado en Concepción del Uruguay, familiares y amigos continúan solicitando justicia par Nahuel Romero. El adolescente de 17 años, murió tras haber sido colisionado por un auto BMW que circulaba a considerable velocidad, la madrugada del día 16 de febrero.Familiares y amigos de Nahuel Romero marcharon este viernes reclamando justicia en torno al caso que aún cuenta con el principal acusado en libertad. Partieron desde el puente ferroviario, en el ingreso al barrio San Isidro y finalizaron en tribunales frente a la Plaza Gral. Francisco Ramírez.Los familiares pretenden que el caso no quede en el olvido y que finalmente el acusado de causar la muerte de Nahuel tras el accidente, cumpla con una pena efectiva.La madrugada del domingo 16 de febrero Nahuel Romero junto a un amigo avanzaban en moto por calle Urquiza cuando al cruzar el bulevar Yrigoyen fueron chocados por un BMW, que los arrojó violentamente sobre la fuente de la plazoleta, partiendo al ciclomotor en dos partes.El auto era conducido por Agustín Rodríguez, de 21 años, que fue detenido acusado por el hecho. Al día siguiente, en la mañana del lunes 17, Nahuel de tan solo 18 años fallecía en el Hospital Urquiza producto de las graves lesiones padecidas en el fuerte accidente.Desde ese entonces el pedido de justicia por Nahuel Romero inundó la ciudad, hubo manifestaciones frente al edificio del Poder Judicial y la madre se expresó en los medios pidiendo el apoyo de la ciudadanía. De esta manera se pretende que el caso no quede en el olvido y que finalmente el acusado de causar la muerte de Nahuel tras el accidente, cumpla con una pena efectiva, ya que aseguran que hasta el momento el conductor del auto no evidenció arrepentimiento ni culpa por el dolor generado a la familia.